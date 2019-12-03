تحقق ۱۴۹ طرح از طریق تسهیلات اشتغال عشایری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه نیک مرام عصر سه شنبه در نشست شورای عشایر استان، افزود: در قالب ۱۴۹ طرح تسهیلات اشتغال عشایری ۱۱ میلیارد تومان اعتبار توزیع شد.
نیک مرام تصریح کرد: از طریق تسهیلات اشتغال عشایری ۱۴۳ فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شد.
نیک مرام بر رایزنی برای استفاده جمعیت عشایری از یارانه حقوق و دستمزد تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ایجاد شده می توان در حوزه بیمه عشایری و روستایی از ظرفیت یارانه حقوق و دستمزد بهره برد.
وی افزود: حتی پوشش شهرستانهای بویراحمد و دنا در قالب طرح یارانه حقوق و دستمزد عملیاتی شده است.
مدیرکل کار استان گفت: از طریق یارانه حقوق و دستمزد برای هر فردی که از طریق تسهیلات یک نفر را مشغول به کار کند، پوشش پرداختی ۳۰ درصدی حقوق توسط اداره کار را خواهیم داشت.
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