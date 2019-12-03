۲۸ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری عصر سه شنبه در همایش روز معلولین در محل مرکز همایش های بین المللی روزبه زنجان،با بیان اینکه حدود ۲۸ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی استان هستند ، گفت: ۱۹ هزار نفر در استان زنجان مستمری دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه ۳ تا ۴ درصد جمعیت هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند ، گفت: در استان زنجان ۲ درصد از این جمعیت، تحت پوشش هستند.

محمدی قیداری ابراز کرد: ۲۴۰ دانشجو و ۹۹۶ دانش‌آموز معلول داریم و ۷ هزار و ۶۴۱ پرونده زن سرپرست خانوار داریم که تحت پوشش بهزیستی هستند وخدمات لازم را ارائه می دهند.

وی به وضعیت اشتغال مددجویان بهزیستی استان زنجان اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تا کنون ۷۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی ایجاد شده و در سال جاری برش استانی برای ایجاد ۵۸۰ شغل بود که تاکنون هدف گذاری برای ایجاد اشتغال برای معلولان روند خوبی را طی کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: توانمندسازی معلولان استراتژی سازمان بهزیستی است و بهزیستی به توانمند کردن معلولان توجه جدی دارد چرا که اشتغال معلولان باعث استقلال آنها می‌شود.

محمدی قیداری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نیازهای معلولان اشتغال است، گفت: ایجاد اشتغال برای این افراد با ارائه تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های دولتی به‌ویژه اجرای قانون سه درصدی اشتغال معلولان در دستگاه‌های دولتی و خصوصی است.