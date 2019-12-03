مدیر جدید ستاد اقامه نماز پلدختر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی طی امروز سه شنبه با حضور امام جمعه پلدختر، فرماندار، مدیر ستاد اقامه نماز لرستان و جمعی از مسئولان، حجت الاسلام «رضا گلی» به عنوان مدیر ستاد اقامه نماز شهرستان پلدختر معرفی و مشغول به کار شد.

همچنین در این مراسم از خدمات و فعالیت های غلامرضا محمودی مدیر سابق این ستاد در شهرستان قدردانی شد.

امام جمعه پلدختر در این مراسم گفت: با توجه به جایگاه و اهمیت فریضه نماز در آیات و روایات اسلامی لازم است این امر دینی، مذهبی و فرهنگی بیشتر در شهرستان ترویج و تبیین شود.

حجت الاسلام سید محسن موسوی به اهمیت نماز از منظر ائمه (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند «نماز نور چشم من است». در سیره ائمه (ع) به اقامه نماز اول وقت تاکید فراوانی شده و باید با شنیدن صدای اذان و وقت فضیلت به ادا کردن این فریضه الهی بپردازیم.

امام جمعه پلدختر با تقدیر از متولیان اجلاس سراسری نماز در پلدختر گفت: برگزاری این اجلاس یکی از راههای تبیین و ترویج فرهنگ نماز به ویژه در بین دانش آموزان بود که به شناخت ارزش هایی مانند این فریضه مهم در بین آنان کمک می کرد.

وی با انتقاد از عدم حضور مدیران در جلسه معارفه مدیر جدید ستاد اقامه نماز افزود: ادارات و دستگاه های شهرستان با توجه به اهمیت جایگاه نماز در حکومت اسلامی لازم است به عنوان امری ضروری به نماز توجه داشته باشند.

حجت الاسلام موسوی اظهار امیدواری کرد که با انتصاب طلبه جوان در ستاد اقامه نماز شهرستان با توجه به شرح وظایف، تحولی ساختاری در حوزه های مختلف در این زمینه ایجاد شود.