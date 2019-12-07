دورخیز سیاسیون برای ورود به بهارستان/ «ویترین» انتخابات تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین روز ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سایت فرمانداری تهران واقع در مجموعه چهل سرای مصلای تهران آغاز شد.

از افراد شناخته شده در سایت دو فرمانداری تهران در روز گذشته می‌توان به «محسن پیرهادی»، «علی عباسپور طهرانی فرد»، «غلامرضا انصاری»، «حسین نقاشی»، «اقبال شاکری»، «داود تاجران»، «بهرام شکوری»، «غلامرضا خواجه سروی»، «ابراهیم سحرخیز» اشاره کرد.

* ثبت نام چهره‌های سیاسی در «چهل سرا»

امروز و در آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ۲ اسفند، «مسعود زریبافان» رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت دهم با حضور در سایت دو فرمانداری نسبت به ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کرد.

«محمد حسین مقیمی» استاندار سابق تهران که به دلیل اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان از قطار دولت تدبیر و امید پیاده شد امروز خود را به فرمانداری تهران رساند تا مراحل ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم را طی کند.

«ابراهیم انصاریان» داماد آیت الله مهدوی کنی(ره) و «محمد ناظمی اردکانی» وزیر اسبق تعاون نیز دو چهره اصولگرا محسوب می شوند که با حضور در «چهل سرا» می خواهند شانس خود را برای حضور در رقابت انتخابات مجلس یازدهم امتحان کنند.

«پروانه مافی» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و همچنین «الهام امین زاده» معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم که سابقه حضور در مجلس هفتم را نیز دارد نام خود را در فهرست بانوانِ داوطلب نمایندگی مجلس ثبت کردند.

مقیمی: مجلس دهم می توانست مانع بروز بسیاری از مشکلات شود

«محمد حسین مقیمی» استاندار سابق تهران پس از ثبت‌نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در رابطه با انگیزه حضور خود در انتخابات پیش رو، گفت: کاملا به صورت انفرادی نسبت به ثبت‌نام در انتخابات مجلس اقدام کردم و با هیچ فرد یا گروهی نیز مشورت نکردم.

وی افزود: اما اینکه در آینده چه صحبت‌هایی مطرح می‌شود و چه پیشنهاداتی داده خواهد شد مشخص نیست و امکان هر چیزی وجود دارد.

استاندار سابق تهران در رابطه با اغتشاشات اخیر و امکان قهر مردم با صندوق رأی ناشی از اتفاقات اخیر، گفت: شرکت در انتخابات از طریق رأی دادن جزء حقوق مردم است و مردم همیشه به نحو مطلوب و شایسته از حقوقشان استفاده کرده اند. گاهی اوقات مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آید که در این شرایط افراد تاثیرگذار و مسئول باید با مردم صحبت کنند.

مقیمی ادامه داد: صندوق رأی متعلق به مردم است و نباید به هیچ وجه مردم از این حق خود کوتاه بیایند.

وی در پایان در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم گفت: این مجلس در بعد نظارتی خیلی بیشتر از اینها می‌توانست موثرتر عمل کند و می‌توانست جلوی بسیاری از مشکلاتی که امروز پیش آمده را بگیرد.

مافی: نسبت به مجلس دهم کم لطفی شده است

«پروانه مافی» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در جمع خبرنگاران مستقر در فرمانداری تهران درباره عملکرد مجلس کنونی، گفت:در حوزه های سیاسی برای به دست آوردن کرسی های مجلس آینده تخریب های زیادی برای مجلس دهم صورت گرفته است و شاید این میزان از تخریب را هیچ دوره ای از مجلس ندیده باشد.

وی اظهار داشت: نسبت به مجلس دهم کم لطفی شده است و ان شاءالله در مجلس یازدهم طرح هایی که در نوبت رسیدگی هستند امکان رسیدگی پیدا کنند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره حضور جریان اصلاحات در انتخابات مجلس هم گفت: تا این لحظه همه موثر و قوی حاضر هستند و از همه بخش ها دعوت کردند تا کسانی که توان حضور در مجلس دارند حصور پیدا کنند. فعلا که آشتی هستیم.

*«فریده اولاد قباد»، «فاطمه سعیدی»، «طیبه سیاوشی»، «فاطمه ذوالقدر» و «سهیلا جلودارزاده» نمایندگان تهران در مجلس دهم با حضور در«چهل سرا» در صف داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم قرار گرفتند.

زریبافان: مسئولان به جای حرف زدن کار کنند/ جلسه‌ای با احمدی‌نژاد ندارم

«مسعود زریبافان» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت دهم در جمع خبرنگاران، گفت: مسئولان باید به جای حرف زدن کار کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هماهنگی گسترده‌ای انجام شده تا نزدیکان احمدی نژاد در انتخابات مجلس ثبت نام کنند، افزود: من برای ثبت نام در انتخابات با کسی نه مشورت و نه هماهنگ می کنم.

این فعال سیاسی اصولگرا در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم، تصریح کرد کرد: هر مجلسی محاسن و معایب خود را دارد و توقع مردم و نظام از مجلس دهم بیشتر از آن چیزی بود که در این مجلس مشاهده می کنید.

زریبافان در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت مجلس یازدهم چیست؟ تصریح کرد: مجلس یازدهم باید مجلسی کارآمد و مردمی باشد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا همچنان احمدی نژاد را می بینید و در جلسات دفتر او شرکت می کنید؟ گفت: خیر، من جلساتی با احمدی نژاد ندارم.

امین زاده: انتظار از مجلس دهم تعامل بیشتر با مردم بود

«الهام امین زاده» معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت یازدهم در جمع خبرنگاران مستقر در فرمانداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره هدف خود از ثبت نام در انتخابات مجلس، گفت: هدف من خدمت به کشور است؛ حقوقدان هستم و در همین زمینه با توجه به اینکه سابقه نمایندگی دارم و همچنین با همراهی اغلب حقوقدانان که می‌توانند قانون گذاری را انجام دهند، احساس کردم که می‌توانم به عنوان یک قانونگذار برای کشور مفید باشم.

وی درباره اینکه آیا از طرف گروهی برای حضور در انتخابات دعوت شده یا اینکه احساس تکلیف باعث شد در انتخابات ثبت‌نام کند؟ تصریح کرد: هم احساس تکلیف کرده‌ام و هم از سمت گروه‌هایی از معتدل و اصولگرایان درخواست هایی برای حضور داشتم.

معاون حقوقی رئیس جمهور دولت یازدهم در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم خاطرنشان کرد: از مجلس دهم انتظار بیشتری برای تعامل بهتر با مردم، کار کارشناسی بیشتر و همچنین حذف قوانین زائد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وجود داشت.

امین زاده در پایان گفت: در مجلس بعدی مشارکت پارلمانی در تحولات اقتصادی و دیپلماسی پارلمانی از جمله موضوعاتی است که باید در مورد تاکید و توجه قرار بگیرد.

آخرین آمار داوطلبان انتخابات مجلس در تهران

«محمد تقی زاده» رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران با حضور در سایت دو فرمانداری و بازدید از روند ثبت نام داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از فرماندار تهران برای انتخاب مکان مناسب جهت ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،گفت: استقبال کاندیداها در مجلس شورای اسلامی بیانگر مشارکت معنادار و حضور موثر مردم در انتخابات اسفند ماه است.

وی اعلام کرد: تا امروز ۲۵۰۰ نفر در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده اند که نسبت به دوره مشابه قبل افزایش و رشد داشته است.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران عنوان کرد: در فرآیند برگزاری انتخابات با برنامه ریزی دقیق ستاد انتخابات تهران شرایط به نحوی هدایت خواهد شد که انتخابات در فضای سالم و با مشارکت بالا محقق شود تا نامزدها و شرکت کنندگان در انتخابات بتوانند از ابتدا تا انتها مشارکت داشته باشند.

تقی زاده با بیان اینکه یکی از شاخصه های تجلی اعتماد عمومی مردم به نظام، در انتخابات مشاهده می شود،افزود: چه داوطلبان، چه شرکت کنندگان چه هیئت های بازرسی وظیفه دارند شرایط را برای برقراری انتخابات سالم فراهم کنند. این اقدام برای هیئت های بازرسی خطیرتر است.

وی تاکید کرد: اگر به مردم اطمینان داده شود که انتخابات در فضای سالم و شفاف برگزار می شود می تواند یکی از بزرگترین سرمایه های دوام انقلاب را رقم بزنند. مردم مهمترین سرمایه مجموعه نظام هستند که با حضور در عرصه انتخابات می توانند به این اصل دوام ببخشند.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران در پایان با بیان اینکه خوشبختانه با تدبیری که انجام شد مشکل جدی ای در ستادهای انتخاباتی وجود نداشت،گفت: متوسط زمان ثبت نام برای هر فرد یک ساعت و اندی پیش بینی شده بود البته این زمان نیازمند این بود که همه فرمت های لازم توسط داوطلبان صحیح طی شده باشد.

سعیدی: مسئولیت زنان در مجلس بیشتر از مردان است/تکالیف خود را صددرصد انجام نداده‌ایم

«فاطمه سعیدی» عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم پس از ثبت نام در انتخابات مجلس در جمع خبرنگاران درباره حضور خود در انتخابات سال جاری، گفت: مردم به من به عنوان نماینده تهران، پردیس، شهرری، شمیرانات اعتماد کردند و تعهدی را بر دوش ما گذاشتند، مجدداً تصمیم به ثبت نام در یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفتیم.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ نماینده های زن، از نمایندگان مرد در مجلس بیشتر است، افزود: مقرر شده است ما ثابت کنیم که نماینده‌های زن نیز می‌توانند در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند، به همین دلیل من فکر می کنم مسئولیت بیشتری بر دوش ما است.

عضو فراکسیون امید بیان کرد: نمایندگان زن در مجلس دهم، توانستند نشان دهند که مردم می توانند به نماینده های زن در مجلس اعتماد کنند. امیدوارم در مجلس یازدهم، تعداد زنان بیشتر از ۱۷ نفر باشد.

سعیدی در رابطه با عملکرد مجلس دهم خاطرنشان کرد: ما در مجلس دهم تمام توان خود را به عنوان نماینده زن در مجلس به کار گرفتیم تا از تمام تعهدی که مردم بر دوش ما گذاشتند، بر بیاییم. این که برخی نقد می‌کنند باید بگوییم که مردم حق دارند.

وی تاکید کرد: نمی گویم تمام تکالیف خود را صددرصد انجام داده ایم اما ما زنان مجلس تمام توان خود را برای انجام کارها به کار گرفتیم. به گفته امام(ره) انشاءالله مجلس در راس امور است.

«حسن بیادی» دبیرکل جمعیت آبادگران جوان در انتخابات مجلس دهم نیز ثبت نام کرده بود اما از ورود به بهارستان باز ماند و امروز با ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم باردیگر می خواهد شانس خود را در عرصه رقابت نفس گیر مجلس برای کسب کرسی سبز پارلمان امتحان کند.

* علاوه بر ثبت نام چهره های سیاسی در فرمانداری تهران، «محمد رجبی دوانی» پژوهشگر فلسفه هنر دینی هم نام خود را در فهرست داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم ثبت کرد.

*«ناصربخت» معاون سابق فرماندار تهران نیز با حضور در فرمانداری تهران،داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد.

بیادی: مجلس دهم با مردم صادق نبود

«حسن بیادی» دبیرکل جمعیت آبادگران جوان در جمع خبرنگاران درباره حضور خود در انتخابات مجلس یازدهم، اظهار داشت: هرکسی می‌تواند در انتخابات مجلس داوطلب شود، اما کسانی که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت‌نام می‌کنند، باید هدفشان خدمت به مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: چنین شغلی نیازمند تعقل، تدبر و تفکر است، افزون بر این یک نماینده باید شجاع باشد، همچنین بر اساس سنت اهل بیت و سنت و طهارت، نمایندگان باید سه موضوع صداقت در گفتار، سلامت در عمل و تجربه را داشته باشد.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا مردم به پای صندوق‌های رای می‌آیند؟ گفت: ما مردم نجیب، با حیا و با آبروی داریم که همه آنها انقلاب، نظام و رهبری را دوست دارند البته اگر گله‌مند هستند باید از آنها دلجویی شود، متاسفانه مجلس صداقت در عمل را با مردم نداشته است. از نظر من مجلس کنونی سقوط کرده و هیچ کاری از دستش بر نمی آید.

بیادی در پایان در پاسخ به این سوال که شما از چه جبهه می خواهید وارد مجلس شوید افزود: بنده از جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت می‌خواهم وارد مجلس شوم.

ذوالقدر: زنان مجلس دهم فعال ظاهر شدند

«سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از ثبت نام در فرمانداری تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با دلیل حضور خود در انتخابات پیش رو، گفت: احساس وظیفه ای که در خودمان احساس می کنیم و دعوتی که از تمام زنان برای مشارکت سیاسی در همه حوزه ها انجام شد از جمله دلایل حضورم برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه نصف جامعه را زنان تشکیل می دهند گفت: هر چقدر حضور زنان در مجلس شورای اسلامی بیشتر باشد، طرح‌ها و لوایح خوبی را می‌توانند به نفع زنان تصویب کرده و همچنین صدای زنان نیز بهتر شنیده خواهد شد.

عضو فراکسیون امید درخصوص عملکرد مجلس دهم،تاکید کرد: همه بانوان در مجلس دهم فعال بوده و مشارکت خوبی در بودجه های سنواتی، برنامه ششم و سایر موارد داشتند و کمک کردند لوایح خوبی مانند حمایت از حقوق کودک و نوجوانان، هوای پاک، حمایت از محیط بانان و طرح افزایش مجازات اسید پاشی در مجلس تصویب شد و برای نخستین بار زنان سرپرست خانواده و عدالت جنسیتی مطرح شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ما تمام احزاب و اقشار را برای شرکت در انتخابات دعوت می‌کنیم و باید به سرنوشت کشورمان اهمیت دهیم زیرا راه دموکراسی از مجلس آغاز می‌شود و انشاء الله مجلسی با اقتدار داشته باشیم.

*«منصور مظفری» مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد از جمله فعالان سیاسی اصلاح طلب بود که در انتخابات مجلس یازدهم نام نویسی کرد.

*«محمدصادق صالحی منش» استاندار پیشین قم و «حمید کلانتری» معاون سابق وزیر کار(از چهره های حامی دولت) با حضور در فرمانداری تهران در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کردند.

* «وحید یامین پور» مجری برنامه جهان آرا برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساختمان شماره دو فرمانداری حضور یافت.

سیاوشی: ما در مجلس دهم خوش درخشیدیم!

«طیبه سیاوشی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم، در جمع خبرنگاران در رابطه با رویکرد اصلاح طلبان برای انتخابات پیش‌رو،گفت: هر کسی که عملکرد فراکسیون امید را بررسی می کند، می گوید که زنان این فراکسیون به لحاظ عملکردی در این مجلس خوش درخشیدند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس صحبت‌های غیر رسمی که در داخل محافل اصلاح طلبان مطرح می‌شود، سهم زنان از لیست های اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم حدود یک سوم خواهد بود، خاطرنشان کرد: لیست اصلاح طلبان بر اساس شاخص های اصلاح طلبی و ویژگی هایی که زنان و جوانان فعال باید داشته باشند نهایی می شود.

وی در پایان در رابطه با اولویت های مجلس یازدهم تصریح کرد: باید کار کارشناسی در حوزه قانونگذاری در بخش اقتصاد مورد توجه مجلس یازدهم قرار بگیرد چرا که امروز جامعه دیگر تصویب یک روزه طرح های خلق الساعه را نمی پذیرد.

*حجت الاسلام «محمد حسین موسی پور» عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و «عباس جدیدی» عضو سابق شورای شهر تهران در فرمانداری تهران برای ثبت نام حضور دارند.

*«محمد معتقد لاریجانی» فرماندار پیشین شمیرانات که در انتخابات مجلس دهم هم ثبت نام کرده بود ظهر امروز با مراجعه به«چهل سرا» در انتخابات مجلس یازدهم نام نویسی کرد.

* «احمد نقیب‌زاده» عضو حزب کارگزاران سازندگی و «شاهین محمدصادقی» عضو هیئت رئیسه مجلس در دوره های هفتم و نهم به جمع داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم اضافه شدند.

* عصر امروز یک چهره شاخص اصلاح طلب به فرمانداری تهران آمد تا داوطلب نمایندگی شود؛ «مجید انصاری» که سابقه حضور در دولت و مجلس را در کارنامه خود ثبت و ضبط کرده و هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

*«سید شمس الدین حسینی» سکاندار اسبق خیابان باب همایون هم همچون برخی از اعضای کابینه دهم با حضور در «چهل سرا» عبای کاندیداتوری در انتخابات را برتن کرد.

* یک چهره اقتصادی از دولت سابق که خود را در ساعات پایانی به فرمانداری تهران رساند تا داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شود، «بهروز مرادی» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم است.

محمد صادقی: نقاط ضعف مجلس دهم زیاد است

«شاهین محمد صادقی» پس از ثبت نام در انتخابات مجلس در حلقه خبرنگاران قرار گرفت و درباره انتخابات سال جاری، اظهار داشت: به عقیده من شرایط کشور ایجاب می‌کند هرکسی که فکر می‌کند و می‌تواند احتمال رأی‌آوری داشته باشد قدمی برای رفع مشکلات مردم بردارد و به همین دلیل باید خودش را عرضه کند.

وی تاکید کرد: من احساس می‌کنم که هم احتمال رأی‌آوری داشته باشم و هم اینکه با توجه به دو دوره نماینده بودن و چند دوره ریاست دانشگاه اشراف نسبی ای به مشکلات و مسائل کشور دارم و تمایل دارم وظیفه‌ام را نسبت به جامعه و مردم کشورم انجام دهم.

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر به صورت شخصی در انتخابات شرکت می کند، گفت: گرایش فکری من با اصول‌گرایی تطابق دارد.هنوز هیچکس نمی‌تواند بگوید که در لیست قرار نمی‌گیرد زیرا ممکن است که این امر محقق شود اما در حال حاضر به عنوان شخص شرکت می‌کنم.

محمد صادقی در پایان در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد مجلس دهم تصریح کرد: هر مجلسی یک نقاط ضعف و قوتی دارد، اما به نظرم نقاط ضعف مجلس دهم نسبت به نقاط قوت آن بیشتر است. واکنش‌های ضعیف در مقابل مسائل ملی، منطقه‌ای و ضعف در ارائه راهکار برای مواجهه با مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور از این موارد است.

*ترافیک سنگین چهره‌ها در«چهل سرا»

*هرچه به ساعات پایانی ثبت نام داوطلبان نزدیک می شویم، ترافیک چهره ها در «چهل سرا» بیشتر می شود از اصولگرایان گرفته تا اصلاح‌طلبان و اعتدال‌ گرایان در حال ورود به فرمانداری تهران برای ثبت نام در انتخابات مجلس هستند، در این راستا می توان از «فاطمه آلیا»،«ابراهیم اصغرزاده»،«جواد امام» و «افشین علاء» نام برد.

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور: داوطلبان انتخابات به فرمانداری تهران مراجعه کنند

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، در اطلاعیه ای خطاب به داوطلبان ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در خواست کرد با توجه به ازدحام ثبت نام کنندگان در محل ثبت نام در وزارت کشور و با عنایت به ساعات محدود باقی مانده تا پایان زمان ثبت نام، به محل ثبت نام فرمانداری تهران مراجعه کنند.

*«رحیم قربانی» رئیس اسبق صندوق توسعه ملی شب جاری(شنبه) با حضور در سایت دو فرمانداری تهران برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

بازدید رحمانی فضلی از فرمانداری تهران

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دقایقی پیش با حضور در ساختمان شماره دو فرمانداری واقع در مجموعه چهل سرای مصلای امام خمینی(ره) از روندثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بازدید کرد.

وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «آمار ثبت نامی ها تا این لحظه حدود ۱۴ هزار نفر است؛ ۲۷۲۲ نفر در استان تهران تا این لحظه ثبت نام کرده‌اند.»

ثبت نام مدیرعامل اسبق پرسپولیس

«محمدحسین نژاد فلاح» مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس در ساعات پایانی داوطلبی خود برای انتخابات مجلس یازدهم را اعلام کرد.

ثبت نام ۲۸۴۰ نفر

نظام ملکشاهی دبیر اجرایی هیئت اجرایی استان تهران شامگاه امروز(شنبه) در جمع خبرنگاران گفت: تا ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه امروز تعداد ۲۸۴۰ نفر ثبت نام کردند که ۸۳ درصد مرد با تعداد ۲۳۷۲ نفر و ۱۷ درصد زن با تعداد ۴۷۰ نفر هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران اظهار داشت: در آمار روز هفتم تا این ساعت، ۵۶۰ نفر ثبت نام کردند که ۱۷ درصد آن شامل ۹۵ نفر زن و ۸۳درصد شامل ۴۶۹ نفر مرد هستند.

ملکشاهی تصریح کرد: در روز دوم ثبت نام خبرگان رهبری ۳۱ نفر ثبت نام کردند.

وی افزود: ۱۶ نفر از اقلیت های دینی برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند.

ثبت نام محمد ناظمی اردکانی

«محمد ناظمی اردکانی» وزیر اسبق تعاون شب جاری (شنبه) با حضور در سایت دو فرمانداری تهران واقع در مجتمع چهل سرای مصلی امام خمینی (ره) برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.