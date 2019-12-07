محکومیت ۲۴۰ میلیون ریالی قاچاقچی چوب در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ محمدی در این باره اظهار کرد: طی گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین شکایتی به اتهام حمل بدون مجوز چوب به وزن تقریبی شش هزار و ۷۰۰ کیلوگرم «گونه های عرعر، نارون و گردو» به این اداره کل ارسال شد.

سرپرست تعزیرات حکومتی افزود: پس از بررسی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع شد و این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.