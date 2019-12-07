  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۹:۴۷

سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین:

محکومیت ۲۴۰ میلیون ریالی قاچاقچی چوب در قزوین

محکومیت ۲۴۰ میلیون ریالی قاچاقچی چوب در قزوین

قزوین- سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت ۲۴۰ میلیون ریالی قاچاقچی چوب در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ محمدی در این باره اظهار کرد: طی گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین شکایتی به اتهام حمل بدون مجوز چوب به وزن تقریبی شش هزار و ۷۰۰ کیلوگرم «گونه های عرعر، نارون و گردو»  به این اداره کل ارسال شد.

سرپرست تعزیرات حکومتی افزود: پس از بررسی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع شد و این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 4790531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها