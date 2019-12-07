بازداشت ۶ سعودی در پی حادثه تیراندازی در پایگاه نظامی فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، پلیس آمریکا ۶ سعودی را با هدف بازجویی درخصوص حادثه تیراندازی به پایگاه هوایی و دریایی پنساکولا در ایالت فلوریدا بازداشت کرده است. این افراد در نزدیکی پایگاه مذکور بازداشت شده اند.

گفتتی است در تیراندازی که روز جمعه در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در ایالت فلوریدا به وقوع پیوست، دست کم چهارتن کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.

مظنون اصلی این تیراندازی که به ضرب گلوله مأموران پلیس کشته شد یک عضو نیروی هوایی عربستان سعودی است که در دوره آموزشی این پایگاه شرکت می کرد.

«ریک اسکات» فرماندار سابق فلوریدا که هم‌اکنون نماینده این ایالت در مجلس سنای فدرال است؛ در واکنش به حادثه تیراندازی در پایگاه هوایی «پنساکولا» خواستار بازنگری کلی در قوانین آموزش نظامیان بیگانه شد.