رگولاتوری خواستار آزادسازی باند فرکانسی در اختیار صدا و سیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، نسترن محسنی خواستار آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز توسط صداوسیما برای راه اندازی و توسعه نسل پنجم ارتباطات در کشور شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: برای راه‌اندازی و توسعه ۵G به‌عنوان بستر اصلی تحقق فناوری‌های نوین نظیر اینترنت اشیا ( IOT )، ارائه سرویس‌های با قابلیت و اطمینان بالا و تأخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همچنین در راستای تحول دیجیتال (Digitalization) در کشور، به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به‌عنوان راهکار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در کشور، نیازمندیم.

وی درباره ضرورت آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت‌های زیادی شده است، منتها این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌جهت در این مقطع زمانی موردتوجه ویژه قرارگرفته که ۵G پشت درها است.

محسنی افزود: همه مطلع‌اند که حتی برخی از کشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیراً آغاز کرده‌اند و بسیاری دیگر از کشورها، حداقل پایلوت‌های بسیاری را در این حوزه اجرا کرده‌اند. بنابراین نمی‌خواهیم فرصتی را که یک‌بار در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می‌توانست از طریق در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه کمتر نصیب کشور شود، به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم.

وی ادامه داد: خاصیت و مشخصه طیف‌های فرکانسی بر این اصل استوار است که با رجوع به باندهای فرکانسی پایین‌تر، شعاع پوشش دهی سایت‌های رادیویی افزایش می‌یابد؛ فرضاً شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز، به سه برابر افزایش می‌یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با کاهش یک سومی سرمایه‌گذاری در دسترسی شبکه همراه برای پوشش یک منطقه مشخص روبرو خواهد بود.

معاون امور رادیویی رگولاتوری گفت: حال تصور کنید در نقاطی که سرمایه‌گذاری از سوی اپراتور فاقد توجیه اقتصادی است و از طرفی توسعه شبکه و خدمات برای همه مردم موردنظر دولت است، دسترسی به این باند، می‌تواند تا چه حدی پوشش‌دهنده دغدغه‌های سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن تأمین‌کننده اهداف توسعه‌ای باشد.

وی افزود: در نقاطی که برای یک بنگاه اقتصادی توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه‌ها است تا فرصت یکسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد کند. درحالی‌که با در اختیار داشتن باندهای مذکور تا حدود قابل‌قبولی طرح‌های توسعه‌ای از منظر اپراتور توجیه‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه خواهند بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از فناوری‌های اصلی که به دلیل ارزش‌افزوده‌ای که عاید کشورها می‌کند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد اینترنت اشیا است، گفت: IOT چیزی نیست جز تأمین ارتباط هر شی‌ء با شی‌ء دیگر در هر مکان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی و البته یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فرکانس کشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.

وی تصریح کرد: توسعه ۵G و تحقق همه فناوری‌های نوین مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی نظیر ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز که عموماً ظرفیت‌سازی را برای شبکه تأمین می‌کنند نمی‌گذرد و زمان آن رسیده است که سازمان صداوسیما با توقف کامل پخش‌های آنالوگ خود، برابر توافقنامه GE۰۶ که توقف پخش سیگنال‌های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام کرده ، پایبند باشد و نتیجه این اقدام که به تخلیه بخش وسیعی از باند UHF خواهد انجامید را هرچه سریع‌تر شاهد باشیم.

محسنی افزود: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مکاتبات متعددی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم کتابچه‌ای از مکاتبات و پیگیری‌ها در سازمان در این رابطه درست‌شده شاید تعجب‌آور باشد ولیکن متأسفانه این‌گونه است و به‌رغم تمام آن اقدام‌ها تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی کشور، سازمان صداوسیما با رویکرد تعاملی و نگاه سیستمی، موضوع را از نگاه کشوری مورد بازبینی قرار دهد و با توجه به آنکه ۵G به‌عنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است، نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند فرکانسی موسوم به ۷۰۰ اقدام کند.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره بهترین زمان دسترسی به این باندها برای راه‌اندازی ۵G که منجر به عقب نماندن کشور از فناوری‌های نوین هم بشود گفت: زمان راه‌اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین‌شده است ولیکن در خبرها این روزها می‌شنویم که در برخی کشورها توسعه تجاری هم‌اینک و قبل از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ بنابراین با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امکان ارائه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در کشور محقق کنیم یقیناً می‌توانیم ادعا کنیم که از فناوری آن‌چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف‌گذاری دوساله، نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر و حداکثر یک‌ساله باندهای فرکانسی موسوم به باند ۷۰۰ مگاهرتز به‌موازات تأمین دیگر الزامات و المان‌های موردنیاز برای توسعه ۵G است.