به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین مراسم «جشنِ کتاب»، از مجموعه شعر «این و آن»، نخستین اثر حسن مقاره صبح روز پنج شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۸ در خانه وارطان با حضور شاعران، منتقدان و جمعی از دوستان شاعر رونمایی شد. کتاب «این و آن» که از سوی انتشارات هنررسانه اردیبهشت به چاپ رسیده است؛ یکصد و بیست و هفت شعر آزاد و کوتاهِ حسن مقاره را شامل میشود که هر یک از شعرها در همراهی بیتی از عبدالقادر بیدل دهلوی آورده شده است.
در رونمایی این کتاب حسین گیتی؛ شاعر و منتقد سینما گفت: از سویی شعر متنی است موجز و همین فشردگی سبب حظ و لذت بیشتر در مخاطب میشود از سوی دیگر شعر آزاد در غیاب وزن و قافیه تلاش دارد از مسیر موسیقی و بهرهمندی از ربایش کلمات جذابیت لازم را فراهم کند و مجموعه شعر «این و آن» که شامل شعرهای آزاد و در عین حال کوتاه است راه دشوارتری را پیموده و موفق هم شده است.
وی افزود: با خواندن کتاب درمییابیم که دقت فراوانی در شعرها لحاظ شده و این دقت از نام کتاب شروع میشود که «این» و «آن» ضمیرهایی هستند که گویی اشاره به یک «مبدا» و یک «مقصد» دارند و شاعر از «این» شروع کرده و میخواهد به «آن» برسد، بین این دو چیزی هست و آن «سفر» است و آن سفر، در اینجا شعر است؛ شعری که از یک شاعر کلاسیک یعنی بیدل شروع و به یک شاعر مدرن یعنی حسن مقاره منتهی میشود.
در ادامه سید اکبر میرجعفری؛ شاعر و منتقد در بارهی کتاب گفت: نخستین نکتهای که با انتشار کتاب «این» و «آن» توجه مخاطب حرفهای را جلب میکند این است که نخستین کتاب شاعر در دهه هفتم زندگی شاعر منتشر شده است و این یعنی بر خلاف بسیاریها، آقای مقاره برای چاپ اثر عجله نداشتهاند به قدر کافی صبر کردهاند تا شعرشان پخته شود، تجربه شود، زندگی شود بعد کتاب چاپ کردهاند.
او در ادامه با اشاره به شعری از سهراب سپهری گفت تعریفی که سهراب برای «شعر» و «چگونه شعر گفتن» به دست میدهد چنین است: «بیا زودتر چیزها را ببینیم/ بیا زودتر چیزها را بفهمیم». یعنی شاعری جز چیزها را دقیق دیدن نیست جز چیزها را دقیق فهمیدن نیست.
میرجعفری سپس مصداق این دیدن و فهمیدن دقیق را هم از همان شعر سهراب شاهد آورد که: «ببین عقربکهای فواره در ساعت حوض/ زمان را به گردی بدل میکند» و کتاب «این» و «آن» از جهتِ این «دیدن و فهمیدن دقیق» بسیار اهمیت دارد.
سپس معصومه باغیان درباره کتاب «این» و «آن» گفت: با توجه به شناختی که از شاعر این مجموعه دارم میدانم که نام کتاب با تامل انتخاب شده و رابطه میان ابیات آورده شده از بیدل و شعرهای جناب مقاره را به خوبی دریافتهام؛ گاهی این رابطه با تکیه بر کلمهای مشترک شکل گرفته اما اغلب، روابط معنایی است که آنها را به هم مرتبط میکند. من در بررسی این کتاب بیشتر از مسیر لذت و حظی که از خواندن شعرها کسب کردم، اثر را دیدهام.
باغیان ادامه داد: شعرهای کتاب «این» و «آن» صمیمانه و صادق اند و رازآلودگی ندارند و این علیرغم پیچیدگیهایی است که در ابیات بیدل هست و تاثیری که بیدل بر شاعر این مجموعه دارد و مشهود است. او «پرنده»، «پنجره» و «هدهد» را از جمله کلمات پر استعمال این مجموعه برشمرد.
در ادامه میثم آزاد شاعر، ترانهسرا و خواننده در اجرایی زنده دو قطعه آواز ایرانی را با ذکر یادی از استاد تورج شعبانخانی و دعا برای سلامتی ایشان اجرا کردند.
در بخش دوم برنامه سه شاعر جوانتر نیز نظراتشان را در بارهی کتاب «این» و «آن» مطرح کردند: ابتدا «راضیه بابایی» شاعر مجموعه شعرهای «از سر آسیاب تا نگارخانه» و «منظومهی عبدالله»، این کتاب را دارای شعرهایی دانست که در آنها از کلمات استفاده معنایی و فرمی بهینهای شده و اغلب کلمات در جای محکمی قرار گرفته بودند.
او در ادامه پرسشی را مطرح کرد: در این کتاب هم مثل بسیاری مجموعه شعرهای این روزگار، ما با استفاده از کلماتی مثل «تو» مواجه هستیم این نوع کلمات آیا میخواهند به ما بگویند که این شعرها عاشقانه هستند یا خیر؟ ظاهرا نشانههایی که از این «تو» در کتابهاست ما را به یک زن میرساند اما زنی که دغدغهها و مسایل او بیشتر کلاسیک است و معاصر و امروزی نیست چرا؟
«زهره زارعی» شاعر مجموعه شعر «قول میدهم خوب میشوم» کتاب «این» و «آن» را محصول یک تجربه زیستی دانست و گفت شاعر هر آنچه را که آورده به تمامی زیسته است از عشق تا... احترامی که در مخاطب نسبت به این کتاب برانگیخته میشود نتیجه صمیمیت، جدیت، نظم و نزدیکی و قابل لمس و درک بودن مضامین است.
حسین ناصرالملکی شاعر مجموعه شعرهای «ارسطو در نیاوران» و «گردش به شب ممنوع» آخرین شاعری بود که در این برنامه نظراتش را ارایه داد. او عنصر «تجربه» را در شکل گیری و استحکام شعر بسیار موثر دانست و گفت البته تاثیر تجربه میتواند موقت یا دایمی باشد در صورتی که تجربه بتواند در شاعر تبدیل به ملکه ذهنی شود میتواند برای او یک مولفه محسوب شود.
او گفت شاعر «این» و «آن» می توانست با فاصله گذاری در متن موجب رقم خوردن اتفاقهایی شود که جای خالی مخاطب در برخی شعرها را به جای صمیمیت با عناصری عوض کند که شعر جناب مقاره را قدرتمندتر کند.
در پایان نیز سید ضیاءالدین شفیعی شاعر، منتقد و مدیر انتشارات هنر رسانه اردیبهشت گفت: تولد هر کتاب در این انتشارات یکی از نقاط عطف مسیری است که پیرامون نام هر شاعر از آغاز ورودش به موسسه تا انتشار اثرش شکل میگیرد این مسیر ممکن است از چند روز تا چند سال را شامل شود و برای جناب مقاره حدود هشت سال طول کشید، در این مدت بارزترین ویزگی ایشان که فرصتی برای تعالی و تغییر فراهم کرد «فروتنی» بود؛ ویژگی مغتنمی که در این روزگار بسیار نادر است.
وی افزود: «فروتنی» به جناب حسن مقاره اجازه داد تا در محضر یکی از دشوارترین و در عین حال زندهترین و موثرترین شاعران فارسی زبان؛ یعنی عبدالقادر بیدل دهلوی بنشیند و از او درسهایی برای امروز شعر بیاموزد. بیدلی که به ما نقشه مهندسی مفید و موثری برای چگونه اندیشیدن و چگونه دیدن را میآموزد؛ بیدل به ما میگوید اگر امروز در همین تهران پرمسئله بودیم، در همین میدان ولی عصر در آذرماه هزارسیصد و نود هشت باید چگونه ببینیم و چگونه شعر بگوییم؟
در پایان رونمایی کتاب «این» و «آن» توسط شاعر و همسرشان که به گفته شاعر در شکلگیری و سرایش شعرها حضور و اثری شایسته داشته اند انجام شد.
مجری این نشست ادبی، مهدی حبیحصار بود که انتشار مجموعه شعر «چهارمیخ» را پیشتر در کارنامه خود دارد.
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