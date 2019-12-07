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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۲۳

اولیانوف؛

آمریکا منشور سازمان ملل را مطابق ماده ۲۵ نقض کرده است

آمریکا منشور سازمان ملل را مطابق ماده ۲۵ نقض کرده است

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با استناد به ماده ۲۵ منشور سازمان ملل، گفت آمریکا این منشور را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: چرا ما می گوئیم که بر اساس مفاد برجام آمریکا منشور سازمان ملل را نقض کرده است؟

وی در پاسخ به این پرسش می گوید: زیرا بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل که کشورهای عضو را متعهد به قبول و اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می کند، آمریکا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را که برجام را تائید می کند و کشورهای امضا کننده را از توسعه موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هاس هسته ای دارند باز می دارد، انجام نداده است.

کد مطلب 4791210

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