آمریکا منشور سازمان ملل را مطابق ماده ۲۵ نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: چرا ما می گوئیم که بر اساس مفاد برجام آمریکا منشور سازمان ملل را نقض کرده است؟

وی در پاسخ به این پرسش می گوید: زیرا بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل که کشورهای عضو را متعهد به قبول و اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می کند، آمریکا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را که برجام را تائید می کند و کشورهای امضا کننده را از توسعه موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هاس هسته ای دارند باز می دارد، انجام نداده است.