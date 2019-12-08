کشف ۲۶ تن ذرت قاچاق در شهرستان رزن

سرهنگ علی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان رزن مستقر در ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این کامیون ۲۶ تن ذرت دامی قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان شهرستان رزن با اشاره به این که ارزش کالای مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان بیش از ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است گفت از کشف ۱۰ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان نیز خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان رزن حین کنترل محورهای مواصلاتی از یک دستگاه خودرو پیکان وانت ۱۰ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام توقیفی را ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، عنوان کرد: یک متهم در این خصوص پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با تاکید بر مقابله پلیس با ورود هرگونه کالای قاچاق از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.