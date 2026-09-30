معاون فرماندار تنگستان: سالمندی موفق نیازمند برنامه مدون است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز ملی سالمند به همت اداره بهزیستی شهرستان تنگستان و مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان «کهن»، با حضور محمدعلی جمالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تنگستان، جمعی از سالمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان جشن تکریم از سالمندان شهرستان تنگستان برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تنگستان چهارشنبه شب در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه سالمندان در جامعه اظهار کرد: جوانی و سالمندی لزوما ارتباطی با سن افراد وابسته نیست، بلکه دانش، دانایی، روحیه، نشاط، امید و انگیزه است که نشان می‌دهد یک انسان تا چه اندازه جوان یا سالمند است همانگونه که فردوسی بزرگ به زیبایی گفته است: «توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود».

محمدعلی جمالی، افزود: بسیاری از افرادی که از نظر سنی سالمند محسوب می‌شوند، به واسطه روحیه جوان، امید، تجربه و حضور فعال در جامعه، همچنان سرشار از نشاط و توانمندی هستند.

جمالی افزود: سالمندان گنجینه‌ای ارزشمند از تجربه، دانش و خاطرات جامعه هستند و استفاده از ظرفیت آنان می‌تواند نقش مهمی در انتقال تجربیات به نسل‌های جوان و تقویت پیوند میان نسل‌ها داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تنگستان با توجه به سرعت سالمندی جمعیت کشور گفت: جامعه آینده باید در کنار سالمندان و با بهره‌گیری از ظرفیت آنان شکل بگیرد.

وی ادامه داد: توجه به سالمندان نباید صرفاً محدود به مسائل حمایتی باشد، بلکه باید زمینه حضور اجتماعی، فرهنگی و مشارکت آنان در برنامه‌های مختلف فراهم شود.

وی همچنین بر توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و توانبخشی ویژه سالمندان در شهرستان تأکید کرد و گفت: سالمندی رضایت بخش و موفق نیازمند برنامه های مدون است.

وی در همین راستا نوید هماهنگی و برگزاری برنامه های مشابه و مدونی را در دیگر شهرها و روستاها داد.

در این مراسم همچنین برنامه‌های فرهنگی و شاد با حضور سالمندان اجرا شد و از حضور و همراهی آنان در برنامه قدردانی به عمل آمد.