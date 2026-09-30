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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۵

تجمعات شبانه چابهاری‌ها به ایستگاه ۲۱۴ رسید

تجمعات شبانه چابهاری‌ها به ایستگاه ۲۱۴ رسید

چابهار- مردم شهر چابهار در دویست و چهاردهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6964195

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