https://mehrnews.com/x3dcys ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6964195 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ تجمعات شبانه چابهاریها به ایستگاه ۲۱۴ رسید چابهار- مردم شهر چابهار در دویست و چهاردهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 62 MB کد مطلب 6964195 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگی مردم چابهار به شب ۲۱۲ رسید گنبدکاووس؛ اجتماعی از جنس انسجام اجتماعی سلامت چشم کودکان را در آغاز سال تحصیلی جدی بگیریم تأکید رئیسکل گمرک ایران بر تسریع تشریفات کالاهای اساسی در چابهار زیرساختهای «حاشیه چابهار» توسعه مییابد؛ تمرکز بنیاد مسکن بر محرومان فرماندار چابهار: آب شرب مردم خط قرمز است امام جمعه موقت چابهار: خودکفایی کشور حاصل سالها تلاش و مقاومت است برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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