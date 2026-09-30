به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز پس از کسب مدال طلای امین میرزازاده در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر میکنم که امین میرزازاده توانست به مدال طلای بازیهای آسیایی دست پیدا کند. این موفقیت را به مردم عزیز ایران تبریک میگویم. همه این افتخارات متعلق به مردم است و امیدوارم بتوانیم با کسب مدالهای بیشتر، دل مردم را شاد کنیم.
وی افزود: امین میرزازاده تنها کشتیگیر فرنگی ایران است که در تمام ادوار بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا شده است و این افتخار ارزش بسیار زیادی دارد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره حذف محمدجواد رضایی و غلامرضا فرخی گفت: در مورد محمدجواد رضایی، مجبور شدیم او را از وزن ۷۲ کیلوگرم به وزن ۶۷ کیلوگرم بیاوریم و غلامرضا فرخی نیز مجبور شدیم از وزن ۸۲ کیلوگرم به وزن ۸۷ کیلوگرم بیاوریم. هر دو کشتیگیر تلاش خود را کردند، اما متأسفانه نتوانستند به اندازه سهم خود نتیجه بگیرند. من به اندازه سهم خودم بابت این نتایج عذرخواهی میکنم و امیدوارم فردا نمایندگان ما بتوانند با کسب مدال، دل مردم را شاد کنند.
رنگرز درباره داوری دیدار غلامرضا فرخی نیز گفت: امروز از چند داور المپیکی در مورد صحنه مورد بحث استعلام گرفتم. با توجه به اینکه صحنه کاملاً مشخص و واضح بود و فرخی از پای خود استفاده نکرده بود، به نظر میرسد داوران نگاه متفاوتی به این صحنه داشتند. من دوست ندارم صحبتهای تکراری و کلیشهای مطرح کنم، اما به هر حال این اتفاق رخ داد.
وی خاطرنشان کرد: قطعا غلامرضا فرخی نتوانست توانایی واقعی خود را نشان دهد. او از یک وزن پایینتر به وزن بالاتر آمده بود و شرایط متفاوتی داشت. با این حال، امیدوارم فردا بتوانیم با کسب مدالهای خوشرنگ، دل مردم عزیز ایران را شاد کنیم.
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