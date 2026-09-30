چند کشته و زخمی درحمله تروریستی به مینی بوس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، مدیریت بهداشت حمص اعلام کرد که در حمله افراد مسلح به یک دستگاه مینی بوس بر روی پل مصیاف در حومه حمص، تاکنون هفت نفر کشته و چهار نفر مجروح شده‌اند.

رسانه‌های محلی سوریه اعلام کردند که این خودرو حامل مهندسان و کارگران شرکت المتین بوده که توسط افراد مسلح متوقف شده و هدف تیراندازی قرار گرفته است.

خبرگزاری سانا گزارش داد که این حمله توسط افراد ناشناس بر روی پل مصیاف انجام شده و نیروهای امدادی در حال انتقال کشته‌ها و زخمی‌ها از مکان حادثه هستند.

نیروهای امنیتی سوریه تحقیقات خود درباره این حادثه و یافتن عاملان این حمله را آغاز کرده‌اند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.