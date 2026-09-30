حماسه مبارزه شهید نادر مهدوی به یک رویداد ملی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری عصر چهارشنبه در نشست وبیناری قرارگاه بعثت با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بومی استان برای تولید برنامههای اثرگذار در سطح ملی گفت: حماسه مبارزه شهید نادر مهدوی و یارانش با آمریکا باید بهعنوان یک رویداد ملی مورد توجه قرار گیرد و بوشهر در این عرصه بهعنوان خط مقدم دفاع از ایران معرفی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به اقتضائات و تنوع موجود در استان، باید برنامههایی طراحی شود که ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، قابلیت انعکاس و دیدهشدن در سطح ملی را داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: همانگونه که در برنامههای گذشته شاهد بودیم، برخی برنامهها به دلیل کیفیت محتوا، حضور چهرههای اثرگذار و انعکاس رسانهای مناسب، از سطح استانی فراتر رفتند و به برنامههایی با بازتاب ملی تبدیل شدند؛ بنابراین باید از هماکنون برای حماسه نادر مهدوی نیز چنین رویکردی داشته باشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه شهید نادر مهدوی و یارانش در ۱۶ مهرماه تصریح کرد: برای این مناسبت باید از ظرفیت رسانه ملی استفاده شود و با شبکههای مختلف از جمله شبکه خبر، افق و دیگر شبکههای مرتبط رایزنی شود تا تمرکز ویژهای بر برنامههای استان بوشهر داشته باشند.
آیتالله صفاییبوشهری با تأکید بر ضرورت برنامهریزی ویژه برای این مناسبت ادامه داد: ظرفیتهای هنری و فرهنگی خوبی در استان درباره شهید نادر مهدوی و یارانش تولید شده است؛ از سرود و کلیپ گرفته تا فیلم و برنامههای محتوایی که میتوان از آنها در یک برنامه فاخر و اثرگذار در سطح ملی استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: حضور چهرههای شناختهشده فرهنگی، مداحان برجسته و هنرمندان مطرح کشور نیز میتواند به ارتقای سطح این برنامه کمک کند و باید از هماکنون برای دعوت از چهرههای ملی و استفاده از ظرفیت آنان برنامهریزی شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر بر ضرورت ایجاد تنوع در اجرای برنامهها تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت اقوام، مذاهب و فرهنگهای مختلف استان میتواند جلوه ویژهای به این مراسم ببخشد؛ بهگونهای که در کنار حضور برادران اهل سنت و شیعه، از پوششهای متنوع بومی و عربی و همچنین سرودهای فارسی و عربی استفاده شود.
وی افزود: فضاسازی و زیباسازی میدان نیز باید متناسب با اهمیت این رویداد انجام شود و استفاده از پرچمهای مختلف، نورپردازی و آرایههای مناسب میتواند جلوه ویژهای به مراسم ببخشد.
آیتالله صفاییبوشهری همچنین پیشنهاد کرد: بیانیهای با محتوای مشخص و متناسب با این مناسبت تدوین و زمینه امضای آن توسط شرکتکنندگان فراهم شود و گفت: باید برای این برنامه کار فنی و محتوایی دقیقی انجام شود تا حماسه نادر مهدوی از یک برنامه استانی فراتر رفته و به یک رویداد ملی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه حماسه نادر مهدوی و ایستادگی مردم بوشهر در برابر استکبار جهانی از ظرفیتهای مهم هویتی استان است، خاطرنشان کرد: این برنامه باید بوشهر را بهعنوان خط مقدم دفاع از ایران نشان دهد و پیامآور امید، اقتدار و مقاومت ملت ایران باشد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به دیگر مباحث مطرحشده در این نشست، از دیدگاهها و نکات مطرحشده از سوی مسئولان و صاحبنظران حاضر در جلسه قدردانی کرد و بر بهرهگیری از این پیشنهادها در برنامهریزیهای آینده تأکید کرد.
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