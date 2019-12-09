خطر تکرار در کمین «رستاک»/ از پروژه جهانی هنوز خبری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین کنسرت گروه «رستاک» به سرپرستی سیامک سپهری و خوانندگی فرزاد و بهزاد مرادی، یکشنبه شب هفدهم آذر ماه در شرایطی به همت موسسه «آوای هنر» به مدیریت محمد جلیل پور و مدیریت تولید علی نیکونیا در تالار وحدت تهران برگزار شد که این گروه، رپرتواری از قطعات منتخب آلبوم‌های خود را پیش روی مخاطبان قرار داد.

رپرتوار این برنامه از موسیقی مناطق آذربایجان، کردستان، گیلان، لرستان، شیراز، بوشهر، خراسان، کرمان بود که عمده آنها از آلبوم‌های «بهار»، «میان خورشیدهای همیشه»،«سرنای نوروز» و«همه اقوام من» به انضمام یک تا دو قطعه جدید از جمله «فاتلو» انتخاب شده بود.

گروه «رستاک» در شرایطی تازه‌ترین کنسرت خود را پیش روی مخاطبان قرار داد که این گمان می‌رفت تا این مجموعه پرطرفدار این بار با شکل و شمایل متفاوت‌تری نسبت به اجراهای قبلی خود روی صحنه حاضر شود، اما مخاطبان همیشگی کنسرت‌های این گروه شناخته شده بازهم با رپرتواری تکراری مواجه شدند که نه تنها نکته متفاوت و تازه‌ای برای دوستداران این مجموعه موفق نداشت، بلکه فقدان حضور یکی دو نفر از نوازندگان گروه که پیش از این با مجموعه رستاک همکاری می‌کردند از نکات قابل توجه کنسرت بود.

اگرچه نوع تنظیمات قطعات در نظر گرفته شده گروه «رستاک» با مبنای موسیقی اقوام ایران به ویژه شادیانه‌ها طراحی شده و همین رویکرد سبب شده که طرفداران پرشماری در کنسرت‌ها و اجراهای زنده این گروه حضور داشته باشند، اما اجرای شب گذشته این مجموعه نشان داد که این گروه با در نظر گرفتن همان چارچوب‌هایی که در نوع کار خود برگزیده نیازمند پوست اندازی جدی برای پرهیز از تکرار است که بتواند در فرآیند تولید، بازاریابی و فروش و عرضه محصولات موسیقایی به قوام خود ادامه دهد.

البته گروه موسیقی «رستاک» نوزدهم اسفند ماه سال ۹۷ بود که با برگزاری یک نشست خبری از جزئیات تازه‌ترین پروژه کاری خود بر اساس فرهنگ شنیداری کشورهای همسایه ایران با برگزاری چند اجرای زنده و تولید قطعات جدید سخن گفت که هنوز از اجرای این پروژه اثری به شکل اجرایی پیش روی مخاطبان قرار نگرفته است.

مجید پوستی نوازنده سازهای کوبه‌ای گروه رستاک در بخشی از این نشست رسانه‌ای درباره پروژه جدید این مجموعه موسیقایی بیان کرده بود: «اساساً اینکه چرا فعالیت اخیر گروه ما «پروژه» نام گرفته و آلبوم نیست به دلیل تفاوت‌هایی است که با کارهای دیگر گروه دارد. این آثار قرار است در قالب آثار جداگانه‌ای منتشر شوند که به اعتقاد من چیزی فراتر از یک آلبوم است. این پروژه در قالب عنوان کلی «در خانه بی‌مرز» پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. تمرکز این پروژه روی مخاطب غیر ایرانی است و ابعاد مشخص شده‌ای دارد که می‌تواند برای مخاطبان ایرانی هم موردتوجه قرار گیرد.»

سیامک سپهری سرپرست گروه «رستاک» هم در این نشست خبری به تولیدات انجام گرفته در این پروژه از کشورهای افغانستان، ترکیه، کشورهای عربی و برخی دیگر از مناطق اشاره کرده بود که با گذشت نزدیک به ۹ ماه از برگزاری این نشست خبری هنوز اتفاق جدیدی در حوزه فعالیت‌های این گروه نیفتاده است.