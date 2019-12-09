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۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۱:۴۲

الخزعلی: طرف های خارجی سعی بر توطئه علیه الحشد الشعبی دارند

الخزعلی: طرف های خارجی سعی بر توطئه علیه الحشد الشعبی دارند

دبیرکل عصائب اهل الحق در سخنانی گفت که توطئه ای از سوی طرف های خارجی وجود دارد که می خواهند الحشد الشعبی را درگیر اعتراضات عراق کرده و این نیروها را به سرکوب معترضان متهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دبیرکل عصائب اهل الحق در سخنانی گفت که توطئه ای از سوی طرف های خارجی وجود دارد که می خواهند نیروهای بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) را وارد اعتراضات عراق کرده و این نیروها را به سرکوب معترضان متهم کنند.

بر اساس این گزارش، قیس الخزعلی در مراسمی گفت: ما نسبت به نفوذ خرابکاران در تظاهرات مسالمت آمیز که نسبت به آتش زدن و کشتار اقدام می کنند هشدار می دهیم. هیچ راهکاری جز مقابله با این طرح تخریبی و برملا کردن آن وجود ندارد. اگر با آنها مسامحه کنیم منافع مردم در خطر می افتد.

گفتنی است که عراق در برهه اخیر شاهد اعتراضات بوده است.

کد مطلب 4793629

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