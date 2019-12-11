٣٠ تیم عملیاتی هلال احمر قزوین در طرح زمستانه فعال هستند

حکمت اله هاشمی درحاشیه طرح زمستانی راهداری و پلیس و نیروهای امدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آغاز فصل سرما امدادگران جمعیت هلال احمر استان قزوین در ۲۵ پایگاه ثابت، موقت و سیار به صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی در خدمت مردم استان و مسافران هستند.

وی با بیان اینکه در طرح زمستانی امسال روزانه بیش از ۱۵۰ نجاتگر در قالب ۳۰ تیم عملیاتی مستقر در پایگاه‌های امداد جاده ای استان هستند، اظهار کرد: همچنین یک فروند بالگرد، ۳۲ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه ست نجات، اتوبوس آمبولانس، خودروی ویژه آرگو و ۴ دستگاه موتورآمبولانس در شرایط برف و کولاک آماده امدادرسانی و ارائه خدمات به شهروندان هستند.

هاشمی ادامه داد : چنانچه مسافران و مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز به خدمات هلال احمر نیاز داشته باشند، می‌توانند با سامانه ۱۱۲ تماس برقرار کنند تا نزدیک‌ترین اکیپ و تیم امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به آنها خدمت رسانی کند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قزوین با بیان اینکه تغذیه و اسکان اضطراری در تمامی پایگاه های جمعیت در نظر گرفته شده است، در پایان عنوان کرد: تیمهای عملیاتی این جمعیت شامل تیمهای امداد و نجات، تیم آنست، تیم واکنش سریع خواهران و برادران، EOC و ERC علاوه بر حوادث جاده ای، آماده پاسخگویی به تقاضاها و مقابله با هرگونه سوانح و حوادث احتمالی در حوزه مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی هستند.