خواب بیش از اندازه طولانی ریسک سکته را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان چینی عنوان می کنند افرادی که خواب شبانه و چرت نیمروزی شان بسیار طولانی است تا ۸۵ درصد با ریسک سکته مواجه هستند. خواب نیمروزی منظم ۹۰ دقیقه ای در مقایسه با چرت نیمروزی ۳۰ دقیقه ای یا کسانی که اصلا چرت نیمروزی ندارند، ریسک سکته را تا ۲۵ درصد افزایش می دهد.

دکتر «ژیومین ژانگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه علوم و تکنولوژی هوآژونگ چین، در این باره می گوید: «افراد، مخصوصا افراد میانسال و مسن تر، باید توجه بیشتری به مدت زمان خواب شان در طول شب و در نیمروز داشته باشند چراکه میزان زمان مناسب خواب و حفظ کیفیت خوب خواب بر سایر رفتارهای مرتبط با پیشگیری از سکته نقش دارد.»

هنوز مشخص نیست که چگونه خواب و ریسک سکته بهم مرتبط هستند. اما مطالعات دیگری هم نشان داده اند که خواب بیش از اندازه طولانی و کیفیت بد خواب با کلسترول بالا و چاقی مرتبط هستند و هر دو اینها از فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و سکته محسوب می شوند.

این مطالعه شامل داده های مربوط به حدود ۳۲ هزار نفر در چین با میانگین سنی ۶۲ سال بود. در طول میانگین ۶ سال پیگیری وضعیت این افراد، بیش از ۱۵۰۰ شرکت کننده دچار سکته شده بودند.

محققان دریافتند افرادی که در طول شب به مدت طولانی می خوابند و چرت نیمروزی طولانی ای هم دارند بیشتر در معرض ریسک سکته هستند.

همچنین اختلال در خواب در مقایسه با خواب باکیفیت خوب، ریسک سکته را تا ۲۹ درصد افزایش می دهد.

محققان معتقدند افرادی که خواب طولانی مدتی دارند در حقیقت تحرک فیزیکی کمتری دارند که منجر به افزایش ریسک چاقی، کنترل ضعیف قندخون و فشار خون می شود.