واکنش سخنگوی نیروهای آتشفشان خشم به اعزام نیروهای ترکیه به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مصطفی المجعی سخنگوی نیروهای آتشفشان خشم وابسته به دولت غرب لیبی به موضع گیری درباره اعزام نیروهای ترکیه ای به لیبی پرداخت.

وی افزود: ما اطلاعی از اعزام یا عدم اعزام نیروهای ترکیه ای به لیبی نداریم و سیاستمداران به طور مستقیم در این زمینه اطلاعات دارند.

درباره درگیری های طرابلس هم گفت: در برخی محورها پیشروی هایی داشته ایم از جمله وادی الربیع و الیرموک و عین زاره.

گفتنی است که روز گذشته هم احمد ابوشحمه فرمانده اتاق عملیات آتشفشان خشم دولت وفاق ملی لیبی از حمله به نیروهای خلیفه حفتر در عین زاره و محور الیرموک در جنوب طرابلس خبر داده بود.

وی افزوده بود: نیروهای ما حمله ای را علیه مواضع شبه نظامیان حفتر آغاز کرده اند. توپخانه ما مواضع شبه نظامیان را در اطراف محور الیرموک هدف قرار داد.

این درحالی است که به زمان این حمله و نتایج عملیات نیروهای دولت وفاق اشاره ای نشده بود.