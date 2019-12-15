باند سرقت ۱۵ نفره در شهرستان مرند شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دهقانی، امروز در گفتگو با خبرنگاران، ابراز داشت: اعضای یک باند ۱۵ نفره سارق خودرو و موتورسیکلت، خانه باغ ها، اماکن خصوصی و کابل برق و تعداد ۸ نفر مال خر در شهرستان مرند دستگیر شدند.

وی افزود: اعضای این باند به ۱۰۰ مورد سرقت اعتراف کرده اند که سرقت تعداد ۲۰ دستگاه خودرو از جمله آنها است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند، ارزش ریالی اشیای سرقت شده را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

دهقانی به مردم توصیه کرد، اشیاء گرانقیت خود را در خانه باغ ها نگهداری نکنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوکی با ۱۱۰ تماس بگیرند.