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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۰:۰۵

مدیر آموزش‌وپرورش دامغان:

مدارس دامغان ۵۰ نفر سفیر سلامت دارد

مدارس دامغان ۵۰ نفر سفیر سلامت دارد

دامغان - مدیر آموزش‌وپرورش دامغان با اشاره به اینکه ۵۰ نفر به‌عنوان سفیران سلامت در سطح مدارس شهرستان فعالیت دارند گفت: رسالت این افراد توجیه بهداشتی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاتبی شامگاه سه‌شنبه در جمع نمایندگان سفیران سلامت مدارس دامغان به میزبانی کانون امام خمینی (ره) بابیان اینکه امروزه باید همه افراد یک سفیر سلامت باشند و خود مراقبتی داشته و بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند، تأکید کرد: ۵۰ سفیر سلامت در سطح شهرستان از طریق برنامه و کارهای خود توصیه‌های بهداشتی و درمانی را در خانواده‌ها تبیین می‌کنند.

وی بابیان اینکه جامعه‌ای پیشرفت و توسعه پیدا می‌کند که مردم آن جامعه سالم باشند، افزود: والدین باید توجه زیادی به تغذیه دانش آموزان داشته و از غذاهای آماده دوری کنند لذا یکی از رسالت‌های این سفیران ترویج غذاهای سنتی است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان نیز در این نشست، گفت: افزایش آگاهی دانش آموزان و خانواده‌ها با استفاده از آموزش‌های بهداشتی و همچنین رعایت اقداماتی ساده و مهم نقش به‌سزایی در افزایش سطح سواد سلامت در جامعه خواهد داشت.

بهراد پورمحمدی افزود: داشتن استراحت کافی، تغذیه سالم و داشتن تحرک بدنی و ورزش در داشتن جامعه‌ای سالم و شاد بسیار مهم خواهد بود.

به گزارش مهر، سوگندنامه سفیر دانش‌آموزی، برگزاری جشنواره غذای سالم توسط دانش آموزان آموزشگاه‌های سطح شهرستان، اجرای سرود و برگزاری مسابقه با موضوع پیشگیری و مقابله با ایدز و اهداء جوایز از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

کد مطلب 4800924

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