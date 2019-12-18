به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه اقلیم گرم و خشک و محدودیت منابع آبی دو دغدغه مهم است، تأکید کرد: این امر در کنار رفتار کشاورزان ما که بهگونهای، بیشترین برداشت را از منابع زیرزمینی داشتهاند سبب شده تا مشکلات آبی در سطح استان بیشتر نمود پیدا کند.
وی افزود: در۹ دشت استان سمنان مواجهه با مشکلات کمآبی گزارششده که باید این نقصان با برنامههای تعدیل و مختلف کنترل شود از سوی دیگر همکاری و همراهی مردم در این زمینه حیاتی است.
استاندار سمنان بابیان اینکه تهیه سند آب استان یکی از کارهای معقول و درعینحال از تأکیدات وزارت نیرو است، افزود: ما باید بتوانیم منابع و مصارف خود را بهصورت کامل مشخص کنیم و این رسالت سند آب است.
آشناگر درباره ضرورت تبیین و تدوین سند توسعه آب استان سمنان، گفت: در قالب این سند میتوان برای احیاء دشتهای استان برنامهریزیهای لازم را در نظر گرفت.
وی افزود: مأموریت انجام این کار بر عهده آب منطقهای است که اقدامات آن شروعشده و جهاد کشاورزی نیز برنامه خوبی برای مساعدت در تأمین کسری مخزن با میزان سالانه ۱۲۴ میلیون مترمکعب ارائه کرده است.
استاندار سمنان، گفت: درزمینهٔ تدوین سند توسعه آب، به منابعی که باید از خارج استان برای تأمین کسری آب در بخش صنعت و شرب استفاده شود، مثل انتقال آب خزر، سند فینسک یا برداشت از چشمه سارهای قطری شاهرود نیز اشاره شده است همچنین استفاده از پساب فاضلاب نیز باید در این سند گنجانده شود.
آشناگر گفت: آب نسبتا خوبی در بخش فاضلاب وجود دارد که باید به صورت صحیح و مناسب مدیریت شود و در بخشهایی که متقاضی استفاده هستند مورد بهرهبرداری قرار گیرد همچنین در خصوص برنامههای عملیاتی دستگاههای متولی در دشت ها نیز باید گفت تاکنون اقداماتی در سه دشت آغاز شده است.
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