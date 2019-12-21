«تبانی» در مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز برای تعیین ترکیب تیم اعزامی به مسابقات تیمی قهرمانی جهانی در سال ۲۰۲۰ اقدام به برگزاری رقابت های انتخابی کرد.

این مسابقات از هفته گذشته با حضور ۱۲ بازیکن آغاز شد؛ پس از دو روز رقابت شرکت کنندگان در دور نخست، نیما و نوشاد عالمیان با قرار گرفتن در جایگاه های اول و دوم رده بندی موفق به حضور درترکیب تیم ملی شدند.

دور دوم این رقابت ها هم بلافاصله بدون حضور این دو بازیکن و همچنین نفرات نهم تا دوازدهم دور نخست برگزار شد تا رقابت میان ۶ بازیکن حاضر در این دور، نفرات سوم و چهار تیم ملی را مشخص کند. این دور از رقابت ها هم روز گذشته به پایان رسید اما بدون تعیین نتیجه و رده بندی نهایی بازیکنان و دو ملی پوش دیگر!

ظاهرا در این مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز و در دو بازی، بازیکنان مرتکب تبانی شده اند. این اقدام از دید دیگر بازیکنان پنهان نمانده است. آنها اعتراض خود را به برگزارکنندگان مسابقات هم اعلام کرده و خواستار پیگیری این موضوع شده اند.

به همین دلیل و بنا به تصمیم سرپرست فدراسیون تنیس روی میز، تعیین نتیجه نهایی دور دوم رقابت های انتخابی تیم ملی منوط به تشکیل کمیته انضباطی و بررسی این ابهامات در آن شده است.

پیمان حسنی دبیر فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام و تایید این خبر گفت: در مورد دیدارهایی که مشکوک به تبانی بودند، گزارش هایی به دست‌مان رسیده است. ضمن اینکه فیلم این بازی ها را هم در اختیار داریم. بنا به این مستندات، در نشست کمیته انضباطی موضوع را بررسی خواهیم کرد و بر اساس آن رای لازم را صادر می کنیم.

به گفته وی به خاطر حساسیت موضوع و اینکه تعیین نتایج نهایی، نفرات دوم و سوم تیم ملی را برای حضور در مسابقات قهرانی جهان مشخص می کند، کمیته انضباطی این هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز همچنین به شیوه برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی اشاره کرد و گفت: شیوه فعلی مسابقات به گونه ای است که به خصوص در دورهای نهایی تا حدی وضعیت بازیکنان مشخص می شود، اینکه چه نفراتی اصلا شانسی برای حضور در ترکیب تیم ملی ندارند و کدام بازیکنان از این شانس برخوردار هستند. همین مسئله است که احتمال تبانی از سوی بازیکنانی که هیچ شانسی ندارند را ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: در همین راستا دو ماه پیش طرحی به فدراسیون پیشنهاد شد مبنی بر برگزاری مسابقات انتخابی به صورت حذفی اما به خاطر بازه زمانی نامناسب و اینکه در فاصله زمانی کم تا رقابت های تور ایرانی قرار داشتیم، بررسی طرح پیشنهادی و تصویب آن برای اجرا به تاخیر افتاد. اینگونه شد که مسابقات انتخابی تیم ملی با همان شیوه همیشگی برگزار شد اما متاسفانه با تبانی همراه بود.

حسنی از اشاره به دیدارهایی که مشکوک به تبانی هستند امتناع کرد و گفت: بعد از تشکیل کمیته انضباطی در رابطه با نفرات سوم و چهارم تیم ملی تصمیم گیری خواهد شد. ضمن اینکه تلاش مان این است از این پس مسابقات را به گونه ای برگزار کنیم که احتمال تضعیف حق بازیکنی در آن به حداقل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب جدید تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی جهانی حضور خواهد داشت. این رقابت ها ۳ تا ۹ فروردین ماه سال آینده به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود.