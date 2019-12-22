دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در قزوین برگزار می شود

علی اصغر حاجی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش از تاریخ ۲ لغایت ۶ دی ماه به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد.

حاجی محمدی گفت: فرش اصیل دستباف ایرانی، هنری ارزشمند و یادگار نیاکان ما است که همچون نگینی بر فرهنگ کشور ما می‌درخشد و این خود دلیلی محکم بر پیشگامی ایرانیان در زمینه صنعت بافت فرش از گذشته‌های دیرباز است. هنری زیبا که به سبب کیفیت، اصالت و هویت در جهان بی نظیر است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی قزوین تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و ارتقا سطح تولید و کیفیت این هنر – صنعت فاخر و نفیس می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقا و توسعه در بازارهای بزرگ جهانی باشد.

وی گفت: ۴۹ تولید کننده، صادرکننده و فعال حوزه فرش دستباف از استان‌های آذربایجان شرقی، قم، همدان، فارس، اصفهان، زنجان، خراسان، گیلان، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری، قزوین و تهران محصولات و تولیدات خود را در زمینه فرش‌های تمام ابریشم، گبه، گلیم، فرش بیجار، قالی‌های روستایی و عشایری، فرش بختیاری، ملزومات بافت فرش و … عرضه خواهند کرد.

حاجی محمدی در پایان یادآور شد: در طی مدت برگزاری دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش از ساعت ۱۵ الی ۲۱:۳۰ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی (ره)، جنب صدا و سیما پذیرای بازدید هم استانی‌های عزیز خواهیم بود.