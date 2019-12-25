تشریح آخرین شرایط کیمیا برای المپیک/ آیا علیزاده به توکیو می رسد؟

مهرو کمرانی در خصوص آخرین شرایط کیمیا علیزاده به خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان از او انتظار داشت که به تمرینات بازگردد. سیستم ایمنی بدن او بسیار ضعیف شده و تحت نظر پزشکان می‌باشد. به دلیل تزریقات و عوارض ناشی از داروها و همچنین برخی مشکلات گوراشی در همین مدت چندبار هم بستری شد ضمن اینکه از ناحیه پا هم آسیب دیده است.

وی ادامه داد: در جریان مسابقات هفته اول لیگ که کیمیا به میدان رفت «پین» هایی که در قسمت آسیب قبلی در بدن وجود داشت پاره و با عمل جراحی برخی از آنها توسط پزشکان خارج شد. برای تثبیت یک «پین» نیز بافت بدن مورد استفاده قرار گرفت. اما مهمتر از همه اینها فشارهایی است که این قهرمان ارزنده ما به لحاظ روحی و روانی از آسیب‌ها، بیماری و دوری از میدان مسابقه تحمل می‌کند که این بخش روی او تأثیر زیادی داشته است.

سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان در پاسخ به این سوال که علیزاده المپیک را از دست داده یا خیر گفت: سلامتی کیمیا برای ما و همه مردم اهمیت بیشتری از المپیک دارد. او هنوز ۲۰ ساله است و می‌تواند سال‌ها برای ورزش ایران اسلامی افتخارآفرین باشد. معتقدم او باید به دنبال درمان بیماری و رفع کامل آسیب باشد. چه اشکال دارد او یک سال دور از میدان باشد و پس آن در سلامت کامل با نظر پزشکان به سالن تمرین و میدان مسابقه بازگردد.

کمرانی در خصوص رقابتهای انتخابی تیم ملی هم گفت: پیش از این مسابقات قرار بود فقط نفراتی که به مدال طلا دست پیدا می‌کنند را به اردو دعوت کنیم، ولی پس از آن تصمیم برآن شد تا تکواندوکارانی که در مسابقات جام ریاست جمهوری موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا شده‌اند را نیز برای آماده سازی به اردو دعوت کنیم. بر همین اساس هم نام نفراتی چون پریسا جوادی، فرشته خزایی، کیمیا همتی، زینب اسماعیلی و… در میان لیست اسامی دعوت شده‌ها دیده می‌شود. ضمن اینکه کوثر اساسه چون روز مسابقات انتخابی از رقابتهای گرنداسلم برگشته بود، در مرحله بعدی مسابقات انتخابی شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: یک ماه قبل از مسابقات قهرمانی آسیا در تورنمنت بین المللی ترکیه که از تورنمنت‌های خوب دنیاست، شرکت می‌کنیم تا نفرات تیم در شرایط یک مبارزه رسمی محک خورده باشند. در کنار این دیدار تدارکاتی، به امتیازات این تورنمنت هم نیاز داریم.

سرمربی تیم ملی بانوان در خصوص نحوه انتخاب دو تکواندوکار اعزامی به رقابتهای کسب سهمیه المپیک هم گفت: بعد از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که اواسط اسفندماه خواهد بود، در این خصوص تصمیم گیری می‌کنیم. رقابتهای کسب سهمیه اهمیت فوق العاده ای دارد که مباحث روحی، روانی بیش از ۹۰ درصد در آن تأثیر گذار است. شاید دو تکواندوکار به لحاظ فنی شرایط یکسانی داشته باشند، ولی آنکه می‌تواند در سخت‌ترین شرایط بهترین تصمیم را گرفته و با غلبه بر احساسات خود، هوشمندانه مبارزه کند، حتماً در اولویت است.

کمرانی در پایان گفت: در خصوص انتخاب دو نماینده خود چند پارامتر دیگر نیز مدنظر است که شرایط حریفان ما در اوزان مختلف، نفراتی که از دیگر کشورها کسب سهمیه کرده‌اند، اینکه ما در چه اوزانی امکان بیشتری برای کسب سهمیه و از همه مهمتر شرایط بهتری برای کسب مدال در المپیک داریم از مهمترین آنهاست. ما شرایط تمام اوزان و تکواندوکاران را زیر نظر داریم و در نهایت پس از مشورت با اهالی تکواندو، کارشناسان و اساتید با تجربه بهترین تصمیم را خواهیم گرفت. من به تنهایی نمی‌توانم کاری از پیش ببرم و باید همه کمک کنند تا تکواندو بانوان بهترین عملکرد را داشته باشد.