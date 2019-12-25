پوتین: روسیه در تولید تسلیحات پیشرفته از رقبای جهانی پیشی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» روز سه شنبه در نشست کمیسیون وزارت دفاع روسیه با اشاره به اینکه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در حوزه (ساخت) بمب اتمی، هوانوردی استراتژیک و نخستین موشک‌های بین قاره‌ای از آمریکا پیش می‌افتاد، گفت که روسیه با وجود صرف هزینه نظامی کمتر در مقایسه با رقبای خود، مجموعه‌ای از سلاحهای پیشرفته را توسعه داده است که رقبا تلاش می‌کنند از آن نسخه برداری کنند.

پوتین در ادامه افزود: «امروزه ما دارای موقعیتی بی همتا در تاریخ جدید و معاصر خود هستیم- آنها در تلاشند تا به پای ما برسند».

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که «هیچ کشوری دارای تسلیحات مافوق صوت نیست، چه برسد به تسلیحات مافوق صوت با برد قاره ای»؛ اما ارتش روسیه در حال حاضر به موشک‌های هوا به هوای «کینژال» مجهز است و هواپیماهای بی موتور و مافوق صوت آوانگارد نیز به خدمت گرفته شده اند.

پوتین همچنین افشا کرد که بر روی نسخه زمین پایه موشک مافوق صوت «زیرکان» کار می‌شود.

گفتنی است که روسیه از منظر بودجه خالص نظامی پس از کشورهای ایالات متحده، چین، عربستان سعودی، انگلیس، فرانسه و ژاپن- در رتبه ششم قرار می‌گیرد. اما همانطور که رئیس جمهور روسیه وعده داده است، این کشور در حوزه فناوری پیشرفته «باید و همواره پیشتاز باشد».