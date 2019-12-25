حمله هکری ۳۸ هزار دانشجو را به صف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، حمله بدافزاری به دانشگاهی در آلمان باعث شد بیش از ۳۸ هزار دانشجو، عضو هیأت علمی و کارمند یک دانشگاه آلمانی همراه با کارت شناسایی خود در صف بایستند تا بتوانند کلمه عبور جدید خود را دریافت کنند.

این رویداد در دانشگاه Justus Liebig رخ داده که در شهر گیسن آلمان واقع است. این شهر در شمال شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد. حمله بدافزاری مذکور تا بدان حد شدید بوده که واحد فناوری اطلاعات این دانشگاه تصمیم گرفت تا اطلاع ثانوی تمامی رایانه‌های سرور را خاموش کرده و از دسترس خارج کند.

در حال حاضر تمامی رایانه‌های دیگر این دانشگاه از اینترنت و تمامی شبکه‌های رایانه‌ای موجود جدا شده‌اند و برای اطمینان از عدم وجود آلودگی دو بار هم اسکن شده‌اند. همچنین کلمات عبور تمامی حساب‌های ایمیل دانشجویان، اساتید و کارکنان این دانشگاه تغییر کرده است.

بر اساس قوانین آلمان، ارسال کلمات عبور ایمیل شخصی در صورت تغییر به حساب‌های افراد ممنوع است و این کار باید به صورت کاغذی انجام شود. لذا تمامی ۳۸ هزار دانشجو، عضو هیأت علمی و کارمندان این دانشگاه باید شخصاً بدین منظور به واحد فناوری اطلاعات دانشگاه مذکور مراجعه کنند. این وضعیت موجب ازدحام و شکل گیری صفی طولانی در دانشگاه Justus Liebig شده است.