به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع امنیتی اعلام کرد که عناصر داعش حملاتی را علیه میدان نفتی خباز واقع در کرکوک انجام داده اند.

بر اساس این گزارش، حمله عناصر داعش به میدان نفتی مذکور یک کشته و سه مجروح برجای گذاشته است.

میدان نفتی خباز در نزدیکی روستای ادریس خزعل در استان کرکوک واقع شده است.

بر اساس گزارش های رسانه ای، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند این حمله تروریستی را خنثی کنند.

روز گذشته نیز نیروهای اطلاعات نظامی عراق موفق شدند یک گروهک تروریستی را در مرکز و جنوب عراق شناسایی کنند.

در جریان این عملیات، اعضای گروهک تروریستی مذکور بازداشت شدند.