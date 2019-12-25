تاکید بر هماهنگی حداکثری برای کاهش آلودگی هوای شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب اظهار کرد: مقرر گردید هماهنگی برای تعطیلی موقت واحدهای صنعتی، کارخانه‌ها و مراکز مؤثر در تشدید آلودگی هوا واقع در حوزه نفوذ شهر که از سوخت مازوت و گازوئیل استفاده می‌کنند، توسط استانداران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود و در صورت عدم تمکین، برابر ماده ۱۲ قانون هوای پاک برخورد لازم با متخلفین صورت پذیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مقرر گردید در خصوص کاهش آلایندگی ناشی از نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ در شهر مشهد، تدابیر لازم جهت تغییر سوخت مصرفی از مازوت و گازوئیل به گاز طبیعی به صورت ویژه با هماهنگی استاندار خراسان رضوی اتخاذ گردد.

معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: همچنین مقرر گردید برای تأمین سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها و سایر واحدهای متصل به شبکه گازرسانی که فعالیت آنها در زمان بروز پدیده وارونگی است، برنامه‌ریزی لازم توسط شرکت ملی گاز ایران صورت گیرد.

جمالی نژاد ادامه داد: مقرر شد تأمین مالی ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برای تهران و کلانشهرها به روش تهاتر اتوبوس با منابع ارزی خارج از کشور از طریق اخذ مصوبه در ستاد اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت کشور انجام شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور همچنین خبر داد: مقرر گردید در راستای افزایش بازدارندگی از تخلفات راهنمایی و رانندگی مرتبط با موضوع آلودگی هوا، پیشنهاد اصلاح کد تخلفات مرتبط بر اساس ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات در اسرع وقت با امضا وزرای کشور، راه و شهرسازی و دادگستری تنظیم و جهت تصویب برای هیأت محترم وزیران ارسال گردد.

جمالی نژاد در ادامه از تشدید اعمال قانون برای خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، دودزا، پلاک مخدوش و فاقد معاینه فنی و ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک در شهرهای دارای آلودگی هوا از سوی پلیس راهور ناجا خبر داد.

وی ادامه داد: در راستای تشدید برخورد با متخلفین در زمان بروز پدیده وارونگی و کاهش تردد خودروها مقرر گردید به منظور اعمال قانون ورود خودروهای غیرمجاز به محدوده‌های ترافیکی، پلیس راهور ناجا از ماده ۱۸ رسیدگی به تخلفات رانندگی استفاده نماید.

معاون وزیر کشور همچنین گفت: مقرر شد برای خودرو با تخلفات مرتبط با آلودگی‌های ناشی از منابع ساکن و متحرک علی‌الخصوص نیروگاه‌ها و کارخانجات بزرگ و تردد کامیون‌ها و اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های سرویس ادارات و شرکت‌ها و … از ظرفیت دادستانی‌ها استفاده شود.

جمالی نژاد افزود: مقرر شد اطلاع رسانی مصوبات کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا و توصیه به رعایت نکات بهداشتی ویژه این شرایط و توصیه به اخذ معاینه فنی، کاهش تردد ناوگان دیزل و موتورسیکلت، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و پرهیز از سفرهای غیرضروری و نظایر آن به طور دقیق و مستمر از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: مقرر شد تحویل موتورسیکلت‌های توقیفی و موجودی فرسوده در پارکینگ‌ها به مالکین انجام نشده و اسقاط آنها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در دستورکار قرار گیرد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: مقرر شد تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و نظارت ویژه برای جلوگیری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات و کاهش یا جلوگیری از فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود و نظارت ویژه بر مراکز معاینه فنی و جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در توقفگاه‌ها از سوی شهرداری‌ها با نظارت استانداری‌ها انجام شود.

وی افزود: مقرر شد گزارشی از نتایج اجرای طرح ترافیک در میزان ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران ارائه گردد.

جمالی نژاد در خاتمه گفت: مقرر شد اتخاذ تصمیمات در کمیته اضطرار آلودگی هوای استان به صورت هدفمند و در راستای کاهش منشأ ساکن و متحرک عمده تولید آلودگی هوا صورت پذیرفته و اعلان‌های هشدار سطح آلاینده‌ها از رسانه‌های جمعی با لحاظ نمودن حساسیت‌های شهروندان و حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه انجام شده و هرگونه تصمیم در خصوص تعطیلی با هماهنگی وزارت کشور اتخاذ گردد.