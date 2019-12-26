به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ نبی الله خون میرزایی در حاشیه امضای سند همکاری برای حفاظت از آبزیان دریای خزر که امروز میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان منعقد شد افزود: در حال حاضر ذخایر ماهی‌های خاویاری در دریای خزر بسیار نگران کننده است و بر همین اساس مقرر شد، صید تجاری در سال ۲۰۲۰ نیز ممنوع باشد و تنها برای امور تحقیقاتی، صید این گونه ماهی‌ها انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس این سند، مقرر شد کارگروهی برای انجام امور علمی مشترک در راستای حفاظت آبزیان دریای خزر تشکیل شود ضمن اینکه ۵ کشور توافق کردند پیش نویس سند مبارزه با صید غیر مجاز آبزیان دریای خزر را تنظیم و در اجلاس سال آتی در ترکمنستان به امضا برسانند.

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: بر اساس این سند برنامه صید ماهی کیلکای استخوان دار در دریای خزر نیز به تصویب رسید که البته سهمیه ایران برای صید تجاری از این ماهی‌ها برای سال میلادی پیش رو نیز حفظ شد.

همچنین در مراسم امضای این سند، رؤسای شیلات ۴ کشور ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان نیز با تاکید بر لزوم تداوم همکاری‌ها میان کشورهای حاشیه دریای خزر افزودند: تداوم همکاری‌ها میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر تأثیر به سزایی در حفظ منابع غذایی این دریا خواهد داشت.