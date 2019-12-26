مدیران هیأت باید پدرانه به استقبال مسائل حوزه خانواده بروند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین طاهری در دوازدهمین همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشوری که در سالن همایش‌های غدیر مجتمع یاوران مهدی (عج) قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت موضوع هیأت و خانواده، اظهار کرد: در این حوزه نیازمند گفتمان عمیق بوده و بحث‌های مختلف این عرصه باید مورد مطالبه‌گری قرار گیرد.

وی از تأکید مقام معظم رهبری نسبت به موضوع خانواده یاد کرد و گفت: در آستانه سالگرد این تاکید مقام معظم رهبری هستیم و باید پاسخ مناسب و گزارش عملکرد خودمان را برای ایشان آماده کنیم.

دبیر همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور با بیان اینکه به اعتقاد بسیاری از متخصصان خانواده، مقام معظم رهبری اشراف و تسلط بسیاری در حوزه مسائل زن و خانواده دارند، مطرح کرد: رهبری عقیده دارند خانواده سلول تشکیل دهنده جامعه است و اگر این سلول آسیب ببیند جامعه نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده، خدمت به نظام اسلامی است، عنوان کرد: مدیر هیأت باید یک نگاه پدری به اعضای هیأت خود و مردم داشته باشد و در این راستا نباید از هیچ اقدامی کوتاهی کند.

مسئول دفتر خانواده جامعه ایمانی مشعر ادامه داد: در این عرصه از دولت نیز باید توقع دقیق و به جا داشته باشیم چرا که دولت یک نهاد حاکمیتی بوده و وظیفه تصدی‌گری و تسهیل‌گری دارد و نمی‌تواند نقش نهاد دین یعنی هیأت و مسجد را در این مسیر پیاده کند.

وی با بیان اینکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ظرفیت مطلوبی برای فعالیت در حوزه خانواده است، خاطرنشان کرد: اگرچه مباحث متعددی در حوزه خانواده وجود دارد ولی با استفاده از نظریات استادان و خبرگان این عرصه می‌توانیم به یک راهکار مؤثر و اساسی پیرامون عملیات هیأت در حوزه خانواده دست پیدا کنیم.

طاهری با اشاره به اینکه امیدواریم بحث خانواده در کشور به تجلی و تعالی برسد و مسائل مرتبط با این حوزه به حداقل ممکن برسد، تصریح کرد: جامعه ایمانی مشعر نیز تمام تلاش خود را با استفاده از ظرفیت‌های هیأت به کار می‌گیرد تا این مهم هرچه زودتر تداعی شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت بانوان برای حل مسائل نظام مختلف باید استفاده کنیم، یادآور شد: تاکنون آن طور که باید و شاید نتوانسته‌ایم از ظرفیت بانوان در هیأت بهره لازم را ببریم و به همین دلیل همایش بانوان فعال در عرصه هیأت با حضور بیش از ۴۰۰ از مدیران هیأت‌های بانوان و مسئول بخش خواهران هیأت‌های محوی کشور همزمان با این همایش در حال برگزاری است.