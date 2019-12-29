پایان کار بانوان ایران در بخش سریع/ فیروزجا نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در بخش سریع با برگزاری دیدارهای روز سوم و پایانی در مسکو روسیه پیگیری شد.
در این روز از رقابت ها ساراسادات خادمالشریعه با ریتینگ ۲۴۲۱ اولین بازی را با برد به پایان رساند. شطرنجباز کشورمان دو بازی دیگر را مقابل حریفانی از روسیه انجام داد که حاصل آن یک شکست و یک پیروزی بود. خادمالشریعه در مجموع ۱۲ بازی در بخش سریع ۷ امتیاز به دست آورد.
میترا حجازیپور با ریتینگ ۲۲۵۳ در اولین بازی برابر تومیلووا از روسیه به برتری رسید. در ادامه مقابل الیسا از آلمان شکست خورد. همچنین بازی با سارگسین را نیز واگذار کرد. شطرنجباز ایران در آخرین بازی خود نیز مقابل حریفی از کشور میزبان به تساوی دست پیدا کرد. حجازیپور از مجموع ۱۲ بازی تنها ۵.۵ امتیاز کسب کرد.
آتوسا پورکاشیان، دیگر نماینده شطرنج ایران با ریتینگ ۲۲۹۹ در ابتدای روز سوم بازی را به شطرنجباز کشور میزبان واگذار کرد. پورکاشیان در سه بازی بعد خود توانست پیروز میدان باشد و دو برد مقابل حریفانی از روسیه بود. پورکاشیان نیز همانند خادمالشریعه از ۱۲ بازی موفق به کسب ۷ امتیاز شد.
در پایان و با مشخص شدن جدول این مسابقات خادمالشریعه در رده بیست و نهم قرار گرفت. پورکاشیان سی و هفتم شد و حجازیپور نیز در رده ۷۷ جدول قرار گرفت.
همچنین در بخش مردان رقابت های سریع قهرمانی جهان علیرضا فیروزجا موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. این شطرنجباز ایرانی که با پرچم فیده در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است با مجموع ۱۰.۵ امتیاز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.
مگنوس کارلسن شطرنجباز نروژی در این بخش از رقابت ها با ۱۱.۵ امتیاز قهرمان شد.
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