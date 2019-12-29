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۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۹

رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح کرد؛

پیشنهاد ویزیت ۴۷۵۰۰تومانی پزشکان عمومی در پایتخت

پیشنهاد ویزیت ۴۷۵۰۰تومانی پزشکان عمومی در پایتخت

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از پیشنهاد نرخ ویزیت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای پزشکان عمومی در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، به ارائه گزارشی از فعالیت سازمان نظام پزشکی در ماه های آبان و آذر پرداخت و گفت: طراحی و اجرای هدفمند برنامه «لحظه‌های شفا» در شب یلدا با جمع‌آوری و ثبت خاطرات و فداکاری‌های ارزشمند همکاران جامعه پزشکی، جلسات متعدد با رئیس سازمان غذا و دارو برای همفکری و اصلاح نهایی «سند جامع سلامت در داروخانه‌ها» و همکاری و تقسیم وظایف در موضوع مهم نظارت بر تبلیغات رسانه‌ها و صداوسیما در زمینه امور پزشکی و دارویی، از جمله این فعالیت ها بوده است که به نتایج مثبت و مفیدی منتج شد.

وی افزود: جلسات پی‌درپی با کارگروه پژوهشی اقتصاد سلامت برای نهایی کردن نتیجه «طرح تحقیقاتی تعرفه واقعی و هزینه تمام شده ویزیت پزشک عمومی در شهر تهران» و در نهایت خروجی این طرح به میزان ۴۷۵۰۰ تومان برای هر ویزیت و احتساب زمان یک ربع ساعت، برای بررسی و اظهارنظر و تصمیم نهایی به شورای عالی سازمان نظام پزشکی و هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی و هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و مراکز ذی ربط مسئول از جمله شورای عالی بیمه ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

ظفرقندی ادامه داد: با همفکری و همراهی شورای عالی سازمان نظام پزشکی، وضعیت پرسنلی و امور اداری و استخدامی سازمان نظام پزشکی از وضیعت قانون خاص به شمول قانون کار تغییر یافت که امیدوارم موجب رضایت پرسنل و تحکیم قواعد اداری و استخدامی و حقوقی در سازمان نظام پزشکی شود.

وی، از تشکیل جلسات جداگانه با هیأت مدیره‌های انجمن‌های علمی و هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی برای گفتگو در مورد مشکلات موجود و راه‌حل‌های ممکن خبر داد و گفت: ماده واحده قانونی «تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی» که سال‌ها معطل و بلاتکلیف مانده بود در جلسات متعدد با معاون درمان و معاون کل وزارت بهداشت به فرجام رسید و نهایتاً با حضور و امضای وزیر بهداشت، در جلسه افتتاحیه «کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی» به سامان رسید.

ظفرقندی افزود: تشکیل دو جلسه با وزیر اقتصاد و معاونین این وزارتخانه و نیز رئیس سازمان امور مالیاتی و مدیران این سازمان و ارائه نظرات و مواضع سازمان نظام پزشکی در زمینه مالیات سال ۹۸ و ۹۹، شرکت در جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی رؤسای بیمارستان‌های خصوصی و مذاکره در مورد هزینه هتلینگ و تعرفه و امور مالیاتی، از دیگر فعالیت های سازمان نظام پزشکی در ماه های آبان و آذر ۹۸ بود.

کد مطلب 4810014

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