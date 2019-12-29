پیشنهاد ویزیت ۴۷۵۰۰تومانی پزشکان عمومی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، به ارائه گزارشی از فعالیت سازمان نظام پزشکی در ماه های آبان و آذر پرداخت و گفت: طراحی و اجرای هدفمند برنامه «لحظه‌های شفا» در شب یلدا با جمع‌آوری و ثبت خاطرات و فداکاری‌های ارزشمند همکاران جامعه پزشکی، جلسات متعدد با رئیس سازمان غذا و دارو برای همفکری و اصلاح نهایی «سند جامع سلامت در داروخانه‌ها» و همکاری و تقسیم وظایف در موضوع مهم نظارت بر تبلیغات رسانه‌ها و صداوسیما در زمینه امور پزشکی و دارویی، از جمله این فعالیت ها بوده است که به نتایج مثبت و مفیدی منتج شد.

وی افزود: جلسات پی‌درپی با کارگروه پژوهشی اقتصاد سلامت برای نهایی کردن نتیجه «طرح تحقیقاتی تعرفه واقعی و هزینه تمام شده ویزیت پزشک عمومی در شهر تهران» و در نهایت خروجی این طرح به میزان ۴۷۵۰۰ تومان برای هر ویزیت و احتساب زمان یک ربع ساعت، برای بررسی و اظهارنظر و تصمیم نهایی به شورای عالی سازمان نظام پزشکی و هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی و هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و مراکز ذی ربط مسئول از جمله شورای عالی بیمه ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

ظفرقندی ادامه داد: با همفکری و همراهی شورای عالی سازمان نظام پزشکی، وضعیت پرسنلی و امور اداری و استخدامی سازمان نظام پزشکی از وضیعت قانون خاص به شمول قانون کار تغییر یافت که امیدوارم موجب رضایت پرسنل و تحکیم قواعد اداری و استخدامی و حقوقی در سازمان نظام پزشکی شود.

وی، از تشکیل جلسات جداگانه با هیأت مدیره‌های انجمن‌های علمی و هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی برای گفتگو در مورد مشکلات موجود و راه‌حل‌های ممکن خبر داد و گفت: ماده واحده قانونی «تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی» که سال‌ها معطل و بلاتکلیف مانده بود در جلسات متعدد با معاون درمان و معاون کل وزارت بهداشت به فرجام رسید و نهایتاً با حضور و امضای وزیر بهداشت، در جلسه افتتاحیه «کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی» به سامان رسید.

ظفرقندی افزود: تشکیل دو جلسه با وزیر اقتصاد و معاونین این وزارتخانه و نیز رئیس سازمان امور مالیاتی و مدیران این سازمان و ارائه نظرات و مواضع سازمان نظام پزشکی در زمینه مالیات سال ۹۸ و ۹۹، شرکت در جلسه هیأت مدیره انجمن صنفی رؤسای بیمارستان‌های خصوصی و مذاکره در مورد هزینه هتلینگ و تعرفه و امور مالیاتی، از دیگر فعالیت های سازمان نظام پزشکی در ماه های آبان و آذر ۹۸ بود.