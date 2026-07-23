سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ شورای ورزش شرکت پالایش نفت آبادان و با تصمیم کمیته فنی باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت پالایش نفت آبادان «علی آرزومندی» به عنوان سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان منصوب شد.

آرزومندی، دارنده مدرک رسمی مربیگری فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA)، مربی سابق تیم ملی بزرگسالان ایران و سرمربی پیشین تیم ملی زیر ۱۶ سال ایران است.

وی در سال‌های اخیر هدایت تیم‌های مطرح لیگ برتر از جمله طبیعت، مهرام تهران، کاله مازندران و نظم‌آوران سیرجان را بر عهده داشته و موفق به کسب دو عنوان نایب‌قهرمانی، دو مقام سومی لیگ برتر و عنوان بهترین مربی لیگ ایران در سال ۲۰۲۳ از سوی Asia-Basket شده است.

آرزومندی همچنین در کادر فنی تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۳ و بازی‌های آسیایی حضور داشته و سابقه هدایت تیم ملی نوجوانان ایران را نیز در کارنامه خود دارد.

این مربی باتجربه به دلیل بهره‌گیری از سیستم‌های دفاعی منسجم، بازی انتقالی سریع، توسعه بازیکنان و ایجاد فرهنگ حرفه‌ای در تیم‌ها شناخته می‌شود و اکنون با هدف تشکیل تیمی مدعی قهرمانی، هدایت تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان را بر عهده گرفته است.

آرزومندی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه تهران، گذراندن دوره مربیگری EHCB (یورولیگ) در دانشگاه بلگراد و مدرک رسمی مربیگری فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) است.