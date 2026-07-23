.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی هم اکنون با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گزارش اولیه از وقوع یک حادثه با سلاح سرد (چاقوکشی) در نزدیکی شهرک «ایلون موره» در منطقه نابلس حکایت دارد.

از سوی دیگر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» به نقل از منابع آگاه گزارش داد: یک اسرائیلی (شهرک نشین اشغالگر) در جریان حادثه چاقوکشی در نزدیکی شهرک «ایلون موره» مجروح شد.

این روزنامه افزود: در این حادثه ۲ فلسطینی نیز هدف تیراندازی قرار گرفتند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در این خصوص خبر داد که یک شهرک‌نشین در جریان حمله با سلاح سرد در شرق نابلس، به‌شدت مجروح شده است.