لایروبی و مرمت قنوات همدان به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی ظهر پنج شنبه در نشست شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیتهای بالقوه کشاورزی شهرستان همدان از وضعیت بلاتکلیف گلخانه ۳۰ هکتاری روستای عبدالرحیم انتقاد کرد و گفت: این طرح که بخش خصوصی آمادگی کامل برای بهرهبرداری از آن را دارد متاسفانه به دلیل عدم همکاری شرکت آب منطقهای در تخصیص آب، معطل مانده است که باید با دستور ویژه نماینده مجلس و پیگیریهای اداری، موانع آن در اسرع وقت رفع شود تا زمینه ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی فراهم گردد.
وی با تشریح وضعیت زیرساختهای کشاورزی افزود: از مجموع یکهزار و ۷۹۱ کیلومتر شبکه انتقال آب کشاورزی در شهرستان همدان تاکنون تنها ۱۳۲ کیلومتر پوششگذاری شده و در حوزه راه بینمزارع نیز از ۱۷۵ کیلومتر مسیر موجود تنها ۵۵ کیلومتر بهسازی شده است که تکمیل این طرحها نیازمند تامین اعتبارات اساسی است.
فرماندار همدان به جایگاه ویژه قنوات در تامین پایدار آب اشاره کرد و افزود: از ۲۶۰ رشته قنات موجود در ۸۴ روستای شهرستان همدان تاکنون ۹۵ رشته بازسازی شده و برای مرمت و لایروبی قنوات در ۵۱ روستا، نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، ضمن اینکه بهسازی راههای بینمزارع و پلهای دسترسی نیز به ۱۱ میلیارد تومان اعتبار فوری نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه شهرستان همدان دارای ۱۱۶ هزار هکتار اراضی است که ۹۰ هزار هکتار آن شامل ۵۸ هزار هکتار اراضی آبی و ۳۲ هزار هکتار اراضی دیم است، تصریح کرد: هدفگذاری اصلی باید بر بهرهوری از این ظرفیتها متمرکز باشد تا هر روستا بتواند به جایگاه اقتصادی پایداری برای تامین معیشت خانوادههای روستایی دست یابد.
درویشی در پایان بر لزوم تسریع در تامین نقدینگی مورد نیاز برای انتقال آب و تکمیل زیرساختهای خرد کشاورزی تاکید کرد و آن را اولویت اصلی دستگاههای اجرایی برای حمایت از تولید در سال جاری دانست.
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