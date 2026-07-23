هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: روند ترخیص و توزیع کالاهای اساسی با شتاب ادامه دارد و حجم روزانه حمل کالا از این بندر، بخش قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و در آغاز این دوره، حدود ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور موجود بود و با تدابیر دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی، تسریع در ترخیص و انتقال این کالاها به مراکز مصرف و واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هدف از این بازدید، بررسی روند ترخیص کالاهای اساسی، شناسایی موانع احتمالی، رفع مشکلات و افزایش سرعت انتقال محموله‌ها به نقاط مختلف کشور بود.

طلایی با اشاره به نقش بندر امام خمینی (ره) در پایداری زنجیره تأمین تصریح کرد: حمل روزانه بیش از ۳۰ هزار تن کالای اساسی از این بندر، نقش مؤثری در تأمین نیاز کشور و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی دارد.

وی بیان کرد: انتقال مستقیم نهاده‌ها به واحدهای تولیدی از نکات مثبت این فرایند است که ضمن کاهش هزینه‌های حمل و نگهداری، دغدغه تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را برای تأمین نهاده برطرف می‌کند.

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به ذخایر مناسب و تداوم واردات، روند تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

طلایی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی گفت: فعالان بخش خصوصی در شرایط خاص کشور نقش مؤثری در تأمین به‌موقع کالاهای اساسی ایفا کردند و روند تجارت، واردات و توزیع کالا با قدرت و سرعت ادامه یافت.