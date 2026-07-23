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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد

هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد

اهواز- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: روزانه بیش از ۳۰ هزار تن کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به نقاط مختلف کشور حمل می‌شود و هیچ‌گونه کمبود یا کسری در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: روند ترخیص و توزیع کالاهای اساسی با شتاب ادامه دارد و حجم روزانه حمل کالا از این بندر، بخش قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و در آغاز این دوره، حدود ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور موجود بود و با تدابیر دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی، تسریع در ترخیص و انتقال این کالاها به مراکز مصرف و واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هدف از این بازدید، بررسی روند ترخیص کالاهای اساسی، شناسایی موانع احتمالی، رفع مشکلات و افزایش سرعت انتقال محموله‌ها به نقاط مختلف کشور بود.

طلایی با اشاره به نقش بندر امام خمینی (ره) در پایداری زنجیره تأمین تصریح کرد: حمل روزانه بیش از ۳۰ هزار تن کالای اساسی از این بندر، نقش مؤثری در تأمین نیاز کشور و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی دارد.

وی بیان کرد: انتقال مستقیم نهاده‌ها به واحدهای تولیدی از نکات مثبت این فرایند است که ضمن کاهش هزینه‌های حمل و نگهداری، دغدغه تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را برای تأمین نهاده برطرف می‌کند.

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به ذخایر مناسب و تداوم واردات، روند تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

طلایی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی گفت: فعالان بخش خصوصی در شرایط خاص کشور نقش مؤثری در تأمین به‌موقع کالاهای اساسی ایفا کردند و روند تجارت، واردات و توزیع کالا با قدرت و سرعت ادامه یافت.

کد مطلب 6896846

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