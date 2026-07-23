کاهش دمای هوا در استان سمنان ادامه دارد؛ بازگشت گرما از شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های هواشناسی نشان می دهد که همزمان با ورود سامانه کم فشار و بارشی به استان سمنان از روز سه شنبه، دمای هوا در اکثر نقاط این استان روند کاهشی داشته است.

کارشناسان هواشناسی امروز پنجشنبه اعلام کرده اند که این روند کاهش دما هوا همچنان ادامه نیز خواهد داشت و این خبر خوبی برای مردم استان سمنان است که ده روز بسیار گرم را سپری کرده بودند.

روی دیگر این سکه اما آنجا است که از روز شنبه کم کم شاهد افزایش دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان خواهیم بود زیرا سامانه کم فشار بارشی به مرور از سمت شرق و شمالشرقی استان خارج خواهد شد.

وزش باد و گرد و خاک در استان سمنان

️بر اساس نقشه‌های هواشناسی امروز و فردا به خصوص در ساعات بعد از ظهر و شب وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

پیش بینی کارشناسان هواشناسی برای امروز ادامه روند کاهشی، ابرناکی هوا به ویژه در نقاط شمالی و شرق استان سمنان و رگبار و رعد و برق خواهد بود.

بارش ها البته به صورت مقطعی و رگباری است و تا فردا جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

هواشناسی استان سمنان طی اطلاعیه ای اعلام کرده ادامه روند کاهشی دمای هوا، افزایش ابر، در ارتفاعات و نواحی شمالی بارش‌های پراکنده رگباری و رعد و برق پیش بینی آنان برای امروز استان سمنان است.

بارش باران در ۲۴ ساعت اخیر

سید ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارش ۲۴ ساعت گذشته در استان اعلام کرد: در امیریه و دیباج یک میلیمتر بارش ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه در دشت بو ۱.۵ میلیمتر بارش طی ۲۴ ساعت اخیر ثبت شده است، گفت: در آستانه سه و در طزره چهار میلیمتر بارش ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در ملاده ۳.۷ و دوزهیر دو میلیمتر بارندگی طی ۲۴ ساعت اخیر ثبت شده است، افزود: امروز در نقاط شرقی و شمالشرقی استان مانند شاهرود و مجن، میامی و خوش ییلاق و ... شاهد بارش های رگباری خواهیم بود.