به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرادی رفعت ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری بخش خزل شهرستان نهاوند با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه ورزش اظهار کرد: اعتبارات متوازن در سال جاری تنها حدود ۴.۵ درصد تخصیص یافته و همین موضوع موجب شده اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی با کندی مواجه شود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان شهرستان نهاوند مبلغ ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مصوب شده که مراحل اداری آن در حال انجام است و امیدواریم به‌زودی ابلاغ شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در سال گذشته اعتبارات مناسبی به پروژه‌های ورزشی شهرستان اختصاص یافت و تلاش بر این بوده که پروژه‌های نیمه‌تمام و چندساله به مرحله بهره‌برداری برسند.

مرادی رفعت با اشاره به تاثیر شرایط جنگ ۱۲ روزه بر روند تخصیص اعتبارات اظهار کرد: بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده به دلیل شرایط خاص کشور و تغییر اولویت‌های مالی محقق نشد و این مسئله باعث کند شدن روند اجرای برخی پروژه‌های ورزشی شد.

وی درباره وضعیت زمین چمن مجموعه ورزشی بخش خزل نیز گفت: زمین چمن بخش خزل تاکنون ۲ بار به دلیل کمبود آب دچار آسیب شده و برای تامین آب آن نیز چاه حفر شده است و در گذشته نیز موضوع تغییر کاربری آن به چمن مصنوعی بررسی شده بود، اما اجرای این طرح به دلیل کمبود اعتبارات امکان‌پذیر نشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان افزود: تبدیل زمین چمن طبیعی به چمن مصنوعی مستلزم اجرای کامل عملیات زیرسازی، تخلیه خاک، دانه‌بندی و اجرای سازه جدید است و برآورد می‌شود اجرای این پروژه، با احتساب تکمیل سازه‌های نیمه‌تمام حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه استخر طالقانی نهاوند اظهار کرد: مراحل اداری برگزاری مناقصه این پروژه به پایان رسیده و پس از تعیین پیمانکار و تامین اعتبار، عملیات اجرایی آن از سر گرفته خواهد شد.

مرادی رفعت همچنین از بهره‌برداری سالن ورزشی سلیمانیان خبر داد و گفت: این مجموعه حدود دو هفته است که در اختیار ورزشکاران قرار گرفته و مراسم رسمی افتتاح آن نیز با حضور مسئولان استانی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان تاکید کرد: سیاست اداره‌کل ورزش و جوانان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است و تلاش خواهد شد با جذب اعتبارات جدید، روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان نهاوند شتاب بیشتری بگیرد.