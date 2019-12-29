علیرضا سبط احمدی تهیه کننده سریال «ایل دا» با اشاره به مراحل فعلی تصویربرداری این پروژه در خرم آباد به خبرنگار مهر بیان کرد: ما در خرم آباد در حال ضبط هستیم تاکنون ۵۵ درصد تصویربرداری سریال انجام شده است و همزمان تدوین نیز پیش می رود.

وی ادامه داد: امروز پوریا پورسرخ و چند بازیگر دیگر جلوی دوربین هستند و کار پورسرخ تا چند روز دیگر تمام می شود.

سبط احمدی همچنین توضیح داد: اواخر دی ماه فاز اول پروژه که به دوره قبل از شروع جنگ مربوط می شود به پایان می رسد و بعد از آن فاز دوم را شروع می کنیم که در زمان جنگ تحمیلی و در مناطقی چون سپیددشت تصویربرداری می شود. فاز دوم سریال بسیار پرهزینه تر و پر چالش و سنگین است و برای فاز جدید چند نفر بازیگر چهره اضافه می شود.

این تهیه کننده ادامه داد: حدود ۳۸ بازیگر چهره از تهران و ۱۱۰ بازیگر بومی از استان های لرستان، کرمانشاه و خوزستان جنوبی کشور داریم.

وی درباره هزینه های سریال که در لوکیشن های واقعی و در دوره دفاع مقدس ساخته می شود، بیان کرد: باتوجه به افزایش هزینه های جامعه و گران شدن خدمات و هزینه های جاری در کل کشور در یک سال اخیر مسلم است که تمام پروژه های فرهنگی و فیلم و سریال دچار بودجه هزینه ای شده است. سریال «ایل دا» که سریالی پربازیگر با نفرات زیاد و امکانات بصری فراوان در منطقه ای کوهستانی و فضای باز کار می شود با این مشکلات هزینه ای بسیار زیاد مواجه هستیم.

تهیه کننده «ساموبندری» یادآور شد: امیدواریم با همدلی و مدیریت تیمی تا حدودی بتوانیم کار را به اتمام برسانیم. با این حال نیاز به مساعدت و یاری جدی از سوی مسئولان کشوری است تا بتوانیم از پس این مشکلات پیش رو بربیاییم.

وی به افزایش دستمزدها طی یکی ۲ سال اخیر اشاره و عنوان کرد: افزایش هزینه های خدماتی و دستمزدها همه پروژه ها را با مشکل مواجه کرده است و در این برهه سخت اقتصادی منابع مالی به سختی به صدا و سیما تزریق می شود.

سبط احمدی در پایان گفت: هر چند صدا و سیما هم تلاش می کند تا بودجه را به پروژه ها برساند اما درنهایت به سختی می توانیم پروژه ها را به سرانجام برسانیم و این کمبود هزینه ها تاثیر بسیاری بر مطلوبیت و کیفیت آثار دارد. البته این مشکلات مالی فقط مختص فیلم و سریال نیست و همه پروژه های فرهنگی دچار مشکل هستند.