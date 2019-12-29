  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

علیرضا سبط‌احمدی در گفتگو با مهر؛

مشکل تامین بودجه در ساخت سریال‌ها/ فاز اول «ایل‌دا» به آخر می‌رسد

مشکل تامین بودجه در ساخت سریال‌ها/ فاز اول «ایل‌دا» به آخر می‌رسد

تهیه کننده سریال «ایل‌دا» بیان کرد که تا پایان دی فاز اول این سریال که به دوره قبل از جنگ می پردازد به پایان می رسد.

علیرضا سبط احمدی تهیه کننده سریال «ایل دا» با اشاره به مراحل فعلی تصویربرداری این پروژه در خرم آباد به خبرنگار مهر بیان کرد: ما در خرم آباد در حال ضبط هستیم تاکنون ۵۵ درصد تصویربرداری سریال انجام شده است و همزمان تدوین نیز پیش می رود.

وی ادامه داد: امروز پوریا پورسرخ و چند بازیگر دیگر جلوی دوربین هستند و کار پورسرخ تا چند روز دیگر تمام می شود.

سبط احمدی همچنین توضیح داد: اواخر دی ماه فاز اول پروژه که به دوره قبل از شروع جنگ مربوط می شود به پایان می رسد و بعد از آن فاز دوم را شروع می کنیم که در زمان جنگ تحمیلی و در مناطقی چون سپیددشت تصویربرداری می شود. فاز دوم سریال بسیار پرهزینه تر و پر چالش و سنگین است و برای فاز جدید چند نفر بازیگر چهره اضافه می شود.

این تهیه کننده ادامه داد: حدود ۳۸ بازیگر چهره از تهران و ۱۱۰ بازیگر بومی از استان های لرستان، کرمانشاه و خوزستان جنوبی کشور داریم.

وی درباره هزینه های سریال که در لوکیشن های واقعی و در دوره دفاع مقدس ساخته می شود، بیان کرد: باتوجه به افزایش هزینه های جامعه و گران شدن خدمات و هزینه های جاری در کل کشور در یک سال اخیر مسلم است که تمام پروژه های فرهنگی و فیلم و سریال دچار بودجه هزینه ای شده است. سریال «ایل دا» که سریالی پربازیگر با نفرات زیاد و امکانات بصری فراوان در منطقه ای کوهستانی و فضای باز کار می شود با این مشکلات هزینه ای بسیار زیاد مواجه هستیم.

تهیه کننده «ساموبندری» یادآور شد: امیدواریم با همدلی و مدیریت تیمی تا حدودی بتوانیم کار را به اتمام برسانیم. با این حال نیاز به مساعدت و یاری جدی از سوی مسئولان کشوری است تا بتوانیم از پس این مشکلات پیش رو بربیاییم.

وی به افزایش دستمزدها طی یکی ۲ سال اخیر اشاره و عنوان کرد: افزایش هزینه های خدماتی و دستمزدها همه پروژه ها را با مشکل مواجه کرده است و در این برهه سخت اقتصادی منابع مالی به سختی به صدا و سیما تزریق می شود.

سبط احمدی در پایان گفت: هر چند صدا و سیما هم تلاش می کند تا بودجه را به پروژه ها برساند اما درنهایت به سختی می توانیم پروژه ها را به سرانجام برسانیم و این کمبود هزینه ها تاثیر بسیاری بر مطلوبیت و کیفیت آثار دارد. البته این مشکلات مالی فقط مختص فیلم و سریال نیست و همه پروژه های فرهنگی دچار مشکل هستند.

کد مطلب 4810053
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها