https://mehrnews.com/x3cXk8 ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6934829 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و ششمین شب خونخواهی امام شهید امت چرام-تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و ششمین شب خونخواهی امام شهید امت برگزار شد. دریافت 35 MB کد مطلب 6934829 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و هشتاد و ششم میدان داری لنگرودی ها قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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