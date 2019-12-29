خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها نیره شفیعی‌پور: از زمانی که شهر دوچرخه‌ها، به شهر موتورسیکلت و خودروهای تک‌سرنشین تبدیل شد، وضعیت حمل و نقل عمومی شهری روز به روز بدتر شد تا جایی که تقویت این سیستم دیگر برای شهرداری و بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود.

مردم مدام از وضعیت حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی‌ها گلایه داشتند و این ضعف را عامل گذشتن از خیر استفاده از وسایل نقلیه عمومی و روی آوردن به موتورسیکلت و خودروهای شخصی اعلام می‌کردند و شهرداری و دیگر متولیان امر نیز، مقرون به صرفه نبودن افزایش و ارتقا وسایل نقلیه عمومی به دلیل عدم استقبال مردم را علت این ضعف می‌دانستند.

این سیر سال‌ها در یزد ادامه داشت و با فرهنگ سازی رسانه‌ها و برخی عوامل دیگر، استقبال از اتوبوس‌های شهری کم‌کم روند بهتری پیدا کرد اما تاکسی‌ها به دلایل مختلف همواره مورد اعتراض مردم یزد بودند.

نابسامانی بیشتر تاکسی‌های یزد بعد از گرانی بنزین

بعد از گرانی بنزین، وضعیت تاکسی‌های یزد نابسامان‌تر شد اما این بار تاکسی‌داران نیز خود معترض ماجرا هستند و آنها که تا چندی پیش، نقدهای بسیاری بر عملکردشان وارد بود، اکنون از شرایط فعلی گلایه دارند.

یکی از تاکسی‌داران یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنزین گران شده و کاملاً طبیعی و منطقی است که کرایه تاکسی‌ها نیز گران شود زیرا سهمیه اختصاص یافته به تاکسی‌ها کافی نیست و اغلب تاکسی‌داران با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

محمدرضا دهقانی بیان کرد: با نرخ کرایه‌های فعلی، تردد در شهر و حمل و نقل مسافر مقرون به صرفه نیست و هزینه‌های ما را تأمین نمی‌کند بنابراین بسیاری از تاکسی‌داران روزی یک ساعت یا در نهایت دو ساعت بیشتر کار نمی‌کنند.

سهمیه فروشی در بین تاکسی‌داران یزد

وی افزود: البته وضعیت تاکسی‌های دوگانه‌سوز بهتر است اما با توجه به اینکه به دنبال گرانی بنزین، بر خلاف وعده مسئولان، همه چیز از جمله نان در یزد گران شد، درآمد تاکسی‌داری کفاف زندگی ما را نمی‌دهد.

دهقانی با بیان اینکه تعداد زیادی از تاکسی‌داران، تاکسی‌های خود را فروخته‌اند، عنوان کرد: برخی از آنها نیز اگر فقط مسافر دربستی به پستشان بخورد، کار می‌کنند در غیر این صورت کار تاکسی‌ها در شهر یزد خوابیده است.

برخی تاکسی‌داران نیز بر این عقیده‌اند که اگر سهمیه بنزین خود را بفروشند، عایدی بیشتری آن هم بدون فرسودگی خودرو دارند و این باور لطمه جدی‌تر به وضعیت تاکسیرانی یزد می‌زند.

از سوی دیگر مردم نیز از خدمات تاکسی‌های یزد به شدت ناراضی هستند و همین نارضایتی سبب شده کمتر به سمت استفاده از این وسیله نقلیه بروند و این امر سیستم تاکسیرانی یزد را هر روز ضعیف و ضعیف‌تر کرده است.

افزایش خودسرانه نرخ تاکسی توسط تاکسی‌داران

بسیاری از مسیرهای یزد فاقد خطوط تاکسیرانی است مگر تاکسی‌های گذری که آنها نیز مسافران گذری را با نرخ تاکسی سرویس‌ها جابه‌جا می‌کنند.

در مسیرهایی هم که خدمات تاکسی ارائه می‌شود، اغلب رانندگان تمایل به مسافر دربستی دارند که این عملاً سیستم حمل و نقل عمومی به شمار نمی‌رود.

برخی تاکسی‌ها نیز خودسرانه اقدام به افزایش نرخ تاکسی کرده‌اند و گرچه در این زمینه اعلامی از سوی مراجع ذیربط صورت نگرفته، اما تاکسی‌داران بی‌واهمه و بی حساب و کتاب از برخی مسافران کرایه دریافت می‌کنند.

معامله دو سر ضرر تاکسی‌دار و تاکسی‌سوار

این شرایط، وضعیتی ایجاد کرده که در معامله تاکسی سواری، هم راننده ناراضی است و هم مسافر اما مسافران ناراضی‌ترند.

شورای شهر یزد بهبود این وضعیت را ورود تاکسی‌های هیبریدی موکول کرده و معتقد است با ورود این تاکسی‌ها، حمل و نقل عمومی یزد وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.

برخی اعضای شورا نیز تمرکز خود را بر توسعه اتوبوس‌های شهری گذاشته‌اند و در این مسیر تلاش می‌کنند و در مجموع اعتقادی به بهبود بخشیدن به وضعیت تاکسیرانی و تاکسی‌داران ندارند و خدمات این بخش را تنها در فرودگاه و پایانه مسافربری یزد ضروری می‌دانند.

سخنگوی شورای شهر یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان هستیم که تاکسی‌داران از وضعیت فعلی ناراضی و خواهان افزایش کرایه‌ها هستند اما به نظر می‌رسد حتی افزایش کرایه‌ها نیز نتواند مشکلات آنها را حل کند.

تلاش برای خرید تاکسی‌های برقی

حمیدرضا قمی عنوان کرد: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به یزد، بودجه‌ای برای خرید تاکسی‌های هیبریدی (برقی) در نظر گرفته شده که پیگیر جذب این اعتبار و خرید این تاکسی‌ها هستیم.

وی بیان کرد: سیستم فعلی تاکسیرانی یزد با وجود تاکسی‌های فرسوده و پرمصرف، نمی‌تواند شرایطی را فراهم کند که هم تاکسی‌داران راضی باشند و هم مردم بنابراین باید به سمت وسایل نقلیه جدید برویم.

نبود تاکسی در سطح شهر، برای گردشگران به وی‌ژه گردشگران خارجی عجیب است و از شهری که ثبت جهانی شده و قاعدتاً باید منتظر افزایش چشمگیر جمعیت گردشگران خارجی و داخلی باشد، انتظار سیستم حمل و نقل به ویژه تاکسیرانی قوی‌تری دارند در حالی‌که تنها از فرودگاه تا هتل یا از پایانه مسافربری تا هتل می‌توانند خدمات نسبتاً مناسبی از تاکسی‌ها دریافت کنند که البته مشکلات این تاکسی‌ها نیز در جای خود قابل تأمل و بررسی است.

نرخ تاکسی در یزد افزایش نیافته است

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد درباره وضعیت تاکسی‌های شهری به خبرنگار مهر گفت: هنوز نرخ کرایه تاکسی‌ها افزایش نیافته اما به نظر می‌رسد باید این اقدام انجام شود و منتظر اعلام از سوی مراجع اصلی هستیم.

محمدرضا شفیعی عنوان کرد: تاکسی‌ها در حال حاضر اجازه افزایش قیمت ندارند اما در این صورت مردم می‌توانند شکایات خود را به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد اعلام کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی در این زمینه نداشته‌ایم، افزود: با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مشکلی در زمینه اختصاص سهمیه بنزین تاکسی‌های یزد وجود ندارد

شفیعی در مورد سهمیه بنزین تاکسی‌های یزد نیز بیان کرد: تاکسی‌ها در این زمینه مشکلی ندارند و مشکلات اصلی در زمینه سهمیه بنزین مربوط به سرویس مدارس است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد یادآور شد: تاکسی‌های شهری بیشتر قادر به مدیریت سوخت خود هستند اما تاکسی‌های فرودگاه و پایانه مسافربری با کمبود سهمیه سوخت مواجه هستند و این امر خدمات رسانی در این دو بخش را با مشکل مواجه کرده است.

شفیعی در مورد مشکلاتی که مردم در زمینه دریافت خدمات از تاکسی‌های شهری دارند، افزود: با افزایش قیمت بنزین، مردم بیشتر به سمت استفاده از اتوبوس رفته‌اند زیرا نرخ مناسب‌تری دارند و عملاً استقبال از سواری‌ها نسبت به قبل کمتر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۵۰۱ دستگاه تاکسی در سطح شهر یزد مشغول خدمات رسانی هستند، اظهار داشت: میانگین عمر تاکسی‌های یزد ۱۴ تا ۱۵ سال است و در مواردی شاهد فعالیت تاکسی‌های دهه ۶۰ نیز در یزد هستیم.

شفیعی ادامه داد: اغلب تاکسی‌های یزد دوگانه‌سوز هستند اما تاکسی‌های تک‌سوز نیز بسیارند که امیدواریم بتوانیم با رایزنی اتحادیه و یکی از جایگاه‌ها، تاکسی‌های تک‌سوز را به سرعت دوگانه‌سوز کنیم.

تاکسی‌سواری در یزد مقرون به صرفه نیست

وی همچنین از تلاش برای خریداری ۲۰۰ دستگاه تاکسی برقی برای یزد خبر داد و گفت: رایزنی‌ها در این زمینه آغاز شده و به زودی اقدامات نهایی انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط سال‌های قبل تاکسیرانی در یزد و شرایطی که اکنون با گرانی بنزین و سهمیه سوخت ناکافی برای تاکسی‌ها به وجود آمده، تاکسی عملاً به یک وسیله حمل و نقل لوکس تبدیل شده و دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی انتظار داشت.

تاکسی‌های یزد اکنون در پایانه مسافربری و فرودگاه‌ها متمرکز شده‌اند و مردم نیز ظاهراً با این شرایط کنار آمده‌اند.

آنها که وسیله نقلیه شخصی را ترجیح می‌دهند، همچنان روند خود را طی می‌کنند و آنها که امیدی به استفاده از تاکسی داشتند، با تغییر خدمت تاکسی عمومی به تاکسی دربستی، به سمت اتوبوس‌ها رفته‌اند و امید دارند حداقل با توجه به اینکه دولت هنوز برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل ندارد، از این وسیله نقلیه عمومی با نرخ ارزان‌تری استفاده کنند.