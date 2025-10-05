به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محیالدینی در خصوص جزئیات این خبر گفت: در نشست مشترکی که با شرکت سرمایهگذار بخش خصوصی درباره تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی درونشهری یزد به تاکسیهای برقی داشتیم، به توافقات خوبی در این زمینه دست یافتیم و بهزودی شاهد حضور تاکسی برقی در شهر یزد خواهیم بود.
وی با اشاره به این که این اقدام در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل پاک انجام می شود، گفت: با توجه به سابقه و تجربیات خوبی که این شرکت در حوزه راه اندازی ناوگان تاکسیهای برقی در نقاط مختلف کشور دارد، این اتفاق به زودی در یزد رقم میخورد و شاهد تحولی مثبت در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر میراث جهانی یزد باشیم.
شهردار یزد افزود: در خصوص مواردی نظیر زمینههای همکاری بین شهرداری و این شرکت و همچنین نحوه مشارکت و سرمایهگذاری، بحث و تبادل نظر شده است و توافقاتی نیز صورت گرفته است، که امیدواریم ظرف مدت یک ماه آینده، فرایندهای قانونی مربوطه نظیر اخذ مجوزها از شورای اسلامی شهر و مراجع ذی صلاح انجام شود تا در آیندهای نزدیک، شاهد ورود اولین تاکسیهای برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد باشیم.
