فتنه آمریکایی-صهیونیستی در نهم دی در هم پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد آمده است: یوم‌الله ماندگار نهم دی‌ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، روز نمایش معجزه الهی، تجلّی وحدت ملّت ایران حول محور ولایت و نماد ولایتمداری، دیانت، بصیرت، دشمن‌شناسی، تکلیف‌گرایی و عملِ به هنگام مردم فهیم، متدیّن و زمان‌شناس ایران اسلامی است.

روزی که با تجلّی دست قدرت الهی و خلق حماسه‌ای بی‌بدیل با حضور خودجوش امّت عاشورایی در عظیم‌ترین راهپیمایی تاریخ، رذیلانه‌ترین فتنه آمریکایی صهیونیستی در هم پیچید.

بار دیگر قابلیت و کارآمدی نظام دینی مبتنی بر زعامت ولایت فقیه در عبور عزت‌آفرین و مقتدرانه از بحران‌ها را نشان داد و ثابت کرد که اگر همه قدرت‌های مالی و سیاسی جهان در مقابل نظام اسلامی بایستند، این نظام قادر است سلحشورانه در مقابل آن‌ها قد علم کند و با کمترین هزینه، اهداف خود را پیش ببرد.

لذا زنده نگه‌داشتن و بزرگداشت این یوم‌الله به معنی واقعیِ کلمه و تبیین دستاوردهای گرانسنگ حرکت در سایه دین، بصیرت‌افزایی و روشنگری وظیفه‌ای همگانی است.

لذا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن دعوت از آحاد مردم بصیر و ولایتمدار برای حضور باشکوه در این مراسم به آگاهی می‌رساند، بزرگداشت یوم‌الله ماندگار نهم دی‌ماه در شهر یاسوج، همزمان با دیگر شهرستان‌ها، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه از میدان هفتم تیر به سمت چهار راه حضرت ولی عصر (عج) با سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی امام جمعه محترم موقت تهران برگزار خواهد شد.