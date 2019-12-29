وضعیت اسفبار خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید مشکلات صنفی دانشجویان پسر خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران، دانشجویان معترض مقابل ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تجمع کردند. این دانشجویان با سر دادن شعارهایی خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب خوابگاهها و در نظر گرفتن امکانات رفاهی در درون این خوابگاهها شدند.
علی مرادی دبیر صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت اعتراض این دانشجویان گفت: دانشجویان پسر دانشگاه در مقطع کارشناسی پیش از این در کوی اسکان داشتند اما بعد از آن ساختمانهایی در سطح شهر به عنوان خوابگاه جدید این دانشجویان در نظر گرفته شد.
دبیر صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران با بیان این مطلب که دانشگاه تهران ۱۶ ساختمان خوابگاهی در سطح شهر دارد، افزود: خوابگاههای سطح شهر، در واقع یک سری ساختمان اداری، تجاری و مسکونی بودند که توسط دانشگاه اجاره و یا خریداری شد. این خوابگاهها که در حوالی خیابان وصال، انقلاب و قدس قرار دارند، به دلیل فرسودگی مشکلاتی را برای دانشجویان به وجود آورده است.
ساختمانهای دهه ۳۰ خوابگاه دانشجویی شد
وی با بیان این مطلب که این ساختمانها در دهه ۳۰ ساخته شدهاند و چندین سال از طول عمر آنها میگذرد، خاطرنشان کرد: این خوابگاهها برخلاف کوی که دارای چندین صنف نانوایی، رستوران و خشکشویی است، هیچ امکاناتی ندارد به غیر از یک چهار دیواری خالی.
ساختمانی ۱۱ طبقه با آسانسور خراب! / اتاقها تخت و موکت سالم ندارد
مرادی با اشاره به خراب بودن آسانسورها در خوابگاههای سطح شهر، گفت: در حال حاضر خوابگاهی ۱۱ طبقه داریم که تا همین دیروز آسانسور آن خراب بود و امروز اطلاع دادند که قرار است بعد از مدتها درست شود. همچنین در خوابگاهی دیگر آسانسور به مدت ۲ سال است که خراب است؛ این در حالی است که سالن مطالعه این ساختمان در طبقه ۶ قرار دارد و دانشجویان به همین دلیل نمیتوانند از این سالن استفاده کنند.
دبیر صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران ادامه داد: در اتاقها هم حتی تخت و موکت سالم وجود ندارد و ساختمانها به قدری فرسوده است که هر لحظه امکان ریزش سقف وجود دارد. حتی همین ماه گذشته به دلیل مشکل آب در یکی از ساختمانها، پمپ آب تعبیه شد اما به دلیل فرسودگی لولهها ترکید.
سقف دو خوابگاه فروریخت / دانشگاه میگوید بودجه نداریم
وی با اشاره به ریزش سقف در دو مورد از خوابگاههای سطح شهر گفت: ماه گذشته در روز ۱۶ آذر سقف خوابگاه "قدس ۳" فروریخت اما خوشبختانه دانشجویی آسیب ندید.
مرادی همچنین به حضور مسئولان دانشگاه همزمان با تجمع دانشجویان اشاره کرد و گفت: روز گذشته معاون دانشجویی دانشگاه، معاون مالی اداری، مدیر کل امور دانشجویی و معاون دانشجویی خوابگاه در میان دانشجویان حضور یافتند. مسئولان دانشگاه تاکید داشتند که بودجهای نداریم و ما هم فکر میکنیم با این شرایط تغییری در وضعیت خوابگاهها ایجاد نخواهد شد.
تجهیز و تعمیر هر خوابگاه با ۷ میلیون تومان!
دبیر صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران افزود: بنا بر گفته مسئولان دانشگاه، برای تعمیر و تجهیز ۱۰۰ خوابگاه دانشگاه تهران در مجموع با ۷۰۰ میلیون تومان آن هم در قالب اوراق قرضه و اسناد مدت دار از سمت صندوق رفاه داده شده است. یعنی برای هر ساختمان ۷ میلیون تومان که به نظر منطقی به نظر نمیآید و تخصیص بودجه به دانشگاه در وضعیت خوبی قرار ندارد. سوال ما این است که به طور مثال ساختمان خوابگاهی قدس ۳ با ۴۰۰ دانشجو، آیا با ۷ میلیون تومان تعمیر و تجهیز میشود؟
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