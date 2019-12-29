تعزیرات حکومتی استان قزوین متخلفان را ۲۶۶ میلیاردریال جریمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی گناوند روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران مهمترین فعالیت‌های یک ساله اداره تعزیرات حکومتی استان قزوین را تشریح کرد.

محمدی در این نشست که در محل اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین برگزار شد اظهار داشت: در شرایطی که کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط ویژه ای قرار دارد نقش تعزیرات مهم و حساس‌تر شده است.

وی بیان کرد: اداره تعزیرات در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان فعالیت می‌کند و صلاحیت رسیدگی دارد که در قاچاق کالا و ارز ۹۰ درصد پرونده‌ها در این سازمان رسیدگی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: سه نوع کالا داریم مجاز. مجاز مشروط و ممنوع داریم که کالاهای ممنوعه شامل مشروبات الکلی، اسلحه. اشیای عتیقه و محصولات بهداشتی است که ارزش بالایی داشته باشد که ما در حوزه شرکت‌های دولتی و خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به تخلفات را داریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآور شد: پس از اصلاح قیمت بنزین شاهد نابسامانی بیشتری در عرضه کالا بودیم به همین دلیل با افزایش گشت‌های بازرسی زمینه نظارت بر کارها بیشتر شد.

وی بیان کرد: در این ایام بیش از ۱۰۰ گشت مشترک دایر شد و پس از ۲۴۶۲ فقره بازرسی تعداد ۸۵۸ فقره پرونده تخلف در این اداره تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اضافه کرد: روزانه سه اکیپ در ساعات صبح و دو اکیپ در نوبت عصر با کمک سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بر وضعیت بازار نظارت می‌کنند تا اگر شهروندان با تخلفی روبرو شدند با آن برخورد شود که خوشبختانه در استان قزوین کمترین افزایش قیمت را داشتیم.

محمدی گناوند بیان کرد: چند روزی در خصوص سهمیه بنزین تاکسی‌ها مشکلاتی بود که برطرف شد اما توزیع گاز مایع با مشکلاتی روبروست که برای تأمین ۵۰۰ تن گاز مایع در استان باید تدبیر و برنامه ریزی کرد.

شرایط با ثباتی در کالاهای اساسی داریم

وی اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه کالاهای اساسی در استان وضعیت باثباتی داریم و این روند با نظارت جدی بازرسان ادامه خواهد داشت.

محمدی اضافه کرد: طرح مقابله با گرانی در شب یلدا نیز اجرا شد و از مراکز عرضه میوه بازدید کرده و وضعیت را رصد می‌کنیم که این طرح در گشت‌های مشترک با سه واحد متخلف عرضه میوه و گوشت برخورد و پلمب شدند و در این میان برخورد با دستگاه‌های دولتی که تخلف داشته باشند هم در دستور کار قرار دارد.

تشکیل ۶۱۲۱ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت تشکیل پرونده در این اداره گفت: در ۹ ماهه امسال تعداد پرونده وارده ۶۱۲۱ فقره بوده است.



وی اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های وارد شده تعداد ۵۵۹۷ فقره در حوزه کالا و خدمات، تعداد ۳۳۶ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز، تعداد ۱۷۲ فقره در حوزه بهداشت و درمان تشکیل شد.

محمدی بیان کرد: بیشترین تخلف ثبت شده، درج نشدن قیمت، گران فروشی، کم فروشی و صادر نشدن فاکتور است و بیشترین کالای قاچاق شامل ماینر و بیت کویین است که فعلاً قانونی برای برخورد با آن نداریم که فعلاً قاچاق محسوب می‌شود و سپس سوخت و دخانیات در مرحله بعدی قاچاق است.

وی افزود: موضوع ماینر و بیت کویین هم از مسائل جدید است که هنوز قانون تعریفی برای آن ندارد که در این زمینه نیز تاکنون ۳۳۶ دستگاه ماینر در استان کشف شده و متخلفان ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه صادر شد.

جریمه ۲۶۶ میلیارد ریالی اصناف متخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در سال جاری میزان جریمه پرونده‌های تشکیل شده بالغ بر ۲۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی اظهار داشت: در این اداره به شکایات مردم رسیدگی می‌کنیم و روزانه به شکایات رسیدگی می‌شود و درخواست می‌کنیم اگر شهروندان شکایتی دارند تماس بگیرند و با سامانه ۱۳۵ موارد تخلف را مطرح کنند.

راه اندازی پویش «بی قیمت نخریم»

محمدی یادآور شد: با راه اندازی پویش «بی قیمت نخریم» از شهروندان انتظار داریم اگر یک واحد صنفی قیمت را درج نمی‌کند از خرید خودداری کنند تا بتوانیم در مسیر ساماندهی امور اقدام شود.

وی بیان کرد: از رسانه‌ها انتظار داریم برای فرهنگ سازی و همراهی اصناف و شهروندان مشارکت کنند و در مسیر پیشگیری از تخلف هم برنامه‌هایی داریم که امیدواریم به هدف برسیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار داشت: برای سالم سازی فضای کسب و کار دنبال تدبیر هستیم تا فرهنگ سازی کنیم و در این راستا یک کارگاه خرید بهینه کالا در استانداری برای بانوان برگزار شد تا بانوان نحوه خرید را یاد بگیرند تا به اقتصاد خانواده کمک شود.

وی گفت: یکی از مسائل بررسی وضعیت نان در استان است که هنوز قیمت آن تغییر نکرده که باید آن را رسیدگی کرده و به نتیجه برسیم.

محمدی اضافه کرد: باید وزن و اندازه نان بر اساس مصوبه باشد و قرار نیست چون قیمت تعدیل نشده شاهد کوچک شدن نان باشیم و کم فروشی شود.



وی اظهار داشت: در رعایت حقوق شهروندی رتبه عالی کسب کرده‌ایم زیرا تکریم ارباب رجوع در اولویت ما قرار دارد و باید حرمت شهروندان حفظ شود.

محمدی اضافه کرد: در رویکرد جدید معرفی و تجلیل از کسبه و بازاریان خوشنام و منصف در دستور کار است و از رسانه‌ها هم انتظار داریم در این عرصه مشارکت کنند.