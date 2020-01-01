درگیری سه خواهر با مشکلی خانوادگی/ «جنایات قلب» صرفا زنانه نیست

دلارا نوشین که این روزها نمایش «جنایات قلب» را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه دارد درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «جنایات قلب» نوشته بت هنلی است که برنده جایزه پولیتزر بوده است. من این متن را ۱۳ سال قبل خواندم و ترجمه کردم و از آنجا که این اثر متن شاخص و جذابی است به این فکر کردم که برخلاف دیگر کارهایم اجرای این نمایشنامه که یک اثر رئالیستی است، می‌تواند تجربه متفاوتی باشد.

وی درباره انتخاب یک متن زنانه برای اجرا بیان کرد: بیشتر از زنانه بودن متن، فضاسازی و شخصیت‌پردازی کار برایم جذاب بود. این نمایشنامه داستان سه خواهر را روایت می‌کند که هرکدام روحیات و احساسات متفاوتی دارند و درگیر چالش‌های احساسی عمیقی هستند که موانع بزرگی را در زندگی برایشان ایجاد کرده است اما به خاطر یک اتفاق دور هم جمع می‌شوند. این نمایش بیشتر از اینکه اثری زنانه باشد درباره خانواده است.

نوشین ادامه داد: «جنایات قلب» اثر به‌روزی است و پیش از این یک فیلم سینمایی هم از روی آن ساخته شده است. مفهومی که در این نمایش مدنظر قرار دارد توجه به خانواده است چون این روزها شاهد هستیم بنیان خانواده‌ها به راحتی از هم می‌پاشد اما در این نمایش می‌بینیم که با وجود تمام مشکلات و اختلاف نظرها این سه خواهر هوای یکدیگر را دارند. مساله مورد توجه دیگر نیز که در «جنایات قلب» به آن پرداخته می‌شود، تنهایی آدم هاست.

وی در پایان درباره انتخاب بازیگران نمایش توضیح داد: دوست داشتم بازیگران با انگیزه و بااستعداد را برای ایفای نقش در این نمایش انتخاب کنم تا اینکه به سراغ چهره‌ها بروم. همه بازیگران نمایش را از قبل می‌شناختم و با توانایی‌هایشان آشنا بودم به همین دلیل با اعتماد نقش‌ها را به آن‌ها سپردم.

این نمایشنامه داستان سه خواهر را روایت می‌کند که هر کدام به نوعی درگیر چالش‌های احساسی عمیقی هستند که موانع بزرگی را در زندگی برایشان ایجاد کرده و هر کدام از شخصیت‌های نمایش درگیر درونیات متناقض و به نوعی سرکش و تمایلات عجیب و بعضاً جنایتکارانه هستند.

در این اثر نمایشی با تهیه‌کنندگی علیرضا مهران بازیگرانی چون آزاده اسماعیل‌خانی، تینا بخشی، علیرضا مویدی، سارا توکلی، پگاه ارضی، تورج ثمینی‌پور ایفای نقش می‌کنند. نریشن نمایش با صدای افسر اسدی پخش می‌شود.

«جنایات قلب» از ٨ دی ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.