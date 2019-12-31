به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور و بانوان فعال در عرصه هیأت در قالب دو همایش جداگانه ۵ و ۶ دی‌ماه در مجتمع یاوران مهدی (عج) شهر مقدس قم گرد هم آمدند.

«هیأت و خانواده» اصلی‌ترین موضوع این دو همایش بود که محورهای فرعی پیرامون این موضوع اصلی با حضور چهره‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جمعی از کارشناسان حوزه و دانشگاه در عرصه خانواده مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.

در پایان، شرکت‌کنندگان این دو همایش به نیابت از به نیابت از هیآت سراسر کشور با قرائت میثاق‌نامه‌ای به ندای رهبری در حوزه خانواده لبیک گفته و به‌منظور تحقق فرمایشات رهبری در این حوزه، اجرای طرح‌های عملیاتی را در دستور کار خود قرار دادند که متن این میثاق‌نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای (حفظه الله)

سلام علیکم

روز میلاد با سعادت حضرت فاطمۀ زهرا (سلام‌الله‌علیها) خطاب به جامعۀ ستایشگران فرمودید:

«به خصوص تاکید می‌کنم در این برهه از زمان، روی مسألۀ خانواده تکیه کنید. دشمن -نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت- تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد. خانواده سنّت الهی است. دشمن بشریّت یعنی جریان سرمایه‌داری بین‌المللی و صهیونیسم، تقریباً از حدود صد سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند؛ و یک جاهایی موفّق شدند. در آن جاهایی که از خدا دور بودند موفّق شدند؛ در یک جاهایی هم از جمله در ایران اسلامی ما موفّق نشدند، امّا دارند تلاش می‌کنند. این ازدواج‌های سخت، این ازدواج‌های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشان «ازدواج‌های سفید» -که سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوج است- همۀ این‌ها به خاطر این است که خانواده از بین برود. رواج شهوات و از بین رفتن حیا و عفّت، امروز جزو برنامه‌های دشمن است. شما مبارزۀ با این‌ها را جزو برنامه‌های خودتان قرار بدهید. طهارت و پاکیزگیِ دامان جوان‌های این کشور را مورد همّت خودتان قرار بدهید، بر آن همّت بگمارید، و این یکی از بهترین کارها و یکی از مؤثّرترین شیوه‌ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است .»(۷/۱۲/۹۷)

و همچنین در باب تحول اجتماعی امر فرمودید:

«همه باید نقش‌آفرینی کنند، باید نقش خودشان را، سهم خودشان را مشخصاً پیدا کنند، بفهمند چه هست، و آن سهم را به بهترین وجه و با شتاب متناسب انجام بدهند.»

ای رهبر و مقتدای ما!

گرد هم آمده‌ایم تا به نیابت از جامعه ایمانی هیآت سراسر کشور، اعم از سخنرانان، ستایشگران، خادمان و عاشقان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) اعلام نمائیم، با تمام توان به فرمان حضرتعالی لبیک می‌گوئیم و کمر همت بسته‌ایم تا در گام دوم انقلاب اسلامی تحولی عظیم رقم بزنیم. از این رو پیمان می‌بندیم:

• برای صیانت از نهاد خانواده، مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی در این عرصه‌ها قدم برداریم:

- سازماندهی تمام ظرفیت‌های جامعه ایمانی هیآت کشور، جهت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده

- تبدیل شدن مسألۀ خانواده به گفتمان رایج هیآت، در همه شئون هیأت اعم از سخنرانی، مداحی، فضاسازی و...

- ایجاد پیوندی عمیق میان نهادهای دینی با محوریت مساجد و با تعامل هیآت، جهت ارائه خدمات تحول‌آفرین

• در راستای تشکیل بنیان خانواده، این موارد را سرلوحۀ کار خود قرار دهیم:

- فرهنگ‌سازی نسبت به «ازدواج به‌هنگام، آسان و ماندگار»

- کاهش سن ازدواج جوانان و تلاش برای فراهم نمودن زمینه‌های آن

- واسطه‌گری در انتخاب همسر با همراهی معتمدان خبره محلی

- حمایت مالی از جوانان نیازمند و مشارکت در تأمین جهیزیه و هزینه‌های مراسم ازدواج

• در راستای تحکیم بنیان خانواده، به این امور بپردازیم:

- زمینه‌سازی برای اشتغال جوانان

- حمایت از فرزندآوری زوج‌های جوان

- تشکیل صندوق قرض‌الحسنه خانواده

• در راستای تعالی بنیان خانواده، به موارد زیر جامۀ عمل بپوشانیم:

- ارتقا مهارت‌های زندگی مشترک

- زمینه‌سازی جهت تقویت تقوا و معنویت در زندگی زوج‌های جوان

- برگزاری دوره‌ها و اردوهای تخصصی برای زوج‌های جوان