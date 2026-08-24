به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنواره تلویزیونی مستند یکشنبه دوم شهریور با معرفی برگزیدگان در پردیس ملت به کار خود پایان داد.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران و مقامات از جمله پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، محسن برمهانی معاون سیما و … همراه بود.

حمید محمدی اجرای این مراسم را بر عهده داشت و مراسم به صورت زنده از شبکه های مستند، نسیم و خبر ۲ پخش شد.

بهشت مستندساز در بحران شکل می‌گیرد

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در این مراسم عنوان کرد: اگر روایت حقیقت را وظیفه ذاتی رسانه در نظر بگیریم غنی سازی آن توسط مستندساز صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: مستندسازی حرفه ای مورد حسادت هرکسی است که با رسانه سر و کار دارد چون مستندساز نزدیک ترین عنصر رسانه ای مماس با حقیقت است. حقیقت در قاب قرار نمی گیرد مگر با زحمات مستندسازان.

رئیس رسانه ملی گفت: این دوره از جشنواره مستند مثل همه دوره ها روندی رو به رشد داشت و بیش از ۴ هزار اثر به دبیرخانه رسید. این حتما نشانه یک واقعیت است؛ اینکه مستندساز اعتماد همراهی و هم افزایی را با رسانه ملی دارد تا از طریق قاب رسانه ملی محصول خود را به قضاوت مخاطب بگذارد.

وی با اشاره به اتفاقات یک سال اخیر گفت: همیشه در شرایط سختی‌ها و جنگ‌ها که همه دنبال نقطه آرامش و امن هستند، مستندساز رشد می کند. بهشت مستندساز در بحران شکل می گیرد. حرفه ای ترین مستندسازهای غرب آسیا در غزه، ایران، عراق و … هستند که پر از بحران بوده است. در ایران هم با جنگ هایی که پشت سر گذاشتیم بعد از جنگ اول و دوم و جنگ ۱۷ روزه که جنگ سوم بود روایت های بسیاری برای مستندسازی وجود داشت.

وی با اشاره به کار مستندسازان روی همه این سوژه ها عنوان کرد: درباره لامرد کمتر صحبت شد. درباره دختربچه ۲ ساله ای که در حیاط خانه اش در حال بازی بود و در معرض ۲۴ سلاح و ترکش و گلوله های کشنده آمریکایی و … قرار گرفت کمتر شنیدیم.

جبلی افزود: در کنار این حوادث تلخ، رویدادهای امیدبخشی چون رشادت‌ها و شجاعت‌های نیروهای مسلح را شاهد بودیم که باید سالیان سال در قالب مستندهای حرفه‌ای و هنرمندانه به جامعه رسانه‌ای تزریق شود. با این حال تولیدات مستند را به تلویزیون محدود نکنیم؛ به تولیدات میکرو برای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز توجه ویژه داشته باشیم و رسانه ملی برای نمایش تمام انواع تولیدات مستند، اعلام آمادگی می‌کند.

وی با بیان نکته ای خطاب به مستندسازان گفت: رواج بی رویه هوش مصنوعی در تولیدات رسانه ای می تواند بزرگترین آفت در مستندسازی باشد. هوش مصنوعی نباید جایگزین حضور فیزیکی مستندساز در میدان باشد. هوش مصنوعی زخمی و مجروح و شهید نمی شود مستندساز قداست دارد و رنج می کشد و شهید می شود. بیش از پیش باید میدان برای مستندسازان حقیقی فراهم باشد.

رئیس رسانه ملی گفت: دوره تحول را بر هویت و عدالت بنا کردیم که هر ۲ اینها سرفصل کار گسترده ای برای مستندسازان است.

وی در پایان اضافه کرد: هفته آینده رویداد ایران جان در قزوین برگزار می شود. در دوره تحول تمام شبکه های استانی و شبکه های سیما جز یک‌ یا دو مورد به کیفیت اچ دی رسید.

در اختتامیه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند از مسعود دهنوی کارگردان مستند «فرمانده و دریا» قدردانی شد.

همچنین به بهانه این مستند از ناخدا یکم امیر امید مغانی فرمانده ناوشکن دنا نیز تجلیل شد.

امیر مغانی فرمانده ناوشکن دنا در سخنانی گفت: بهای زیادی برای دفاع از این آب و خاک داده می‌شود و مستند «فرمانده و دریا» گوشه ای از این زحمات بود که در مورد ناوشکن دنا ساخته شد تا برای یادگار بماند. عظمت و قدرت ملت ها به شجاعتی برمی‌گردد که یک گروه حتی کوچک انجام می‌دهند. ناوشکن دنا از همان زمانی که ساخته شد، اتفاقات و مأموریت‌های مهمی را رقم زد.

در این مراسم، پاسداشت یک عمر زحمات احمدرضا طایی با اهدای تندیش جشنواره‌ به وی انجام گرفت.

رسانه ملی و مستندسازان تصویر واقعی مقاومت ملت را به جهانیان نشان دهند

رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به نقش شهدا در امنیت و عزت ملی گفت: پیروزی ملت ایران در برابر جنگ، نتیجه تصمیم یک ملت برای مقاومت بود و این پیام را به جهان منتقل کرد که ایران هرگز تسلیم بیگانگان نخواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت تصویری حوادث و حماسه‌های یک سال اخیر افزود: مستندسازان و صداوسیما باید آنچه را در میدان و خیابان رخ داده است، به آثاری ماندگار برای نسل امروز و آینده تبدیل کنند. مستند می‌تواند تصویر پیروزی و مقاومت یک ملت باشد و روایت درست ایران را به ایرانیان و جهانیان معرفی کند.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به حضور ایران در مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو و اجلاس گردشگری مادرید، اظهار کرد: در سال‌های اخیر تصویری متفاوت از ایران در جهان شکل گرفته است و روایت مقاومت ملت، شجاعت فرماندهان و شهادت رهبر، توجه جهانیان را جلب کرده است.

به گفته وی، مستندسازان باید این روایت را که از نظر او پدیده‌ای کم‌نظیر است، به تصویر بکشند.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت: رسانه ملی می‌تواند با تولید مستندهای فاخر، همدلی و یک‌رنگی مردم و صحنه‌های مقاومت را ثبت کند. آنچه در جنوب و خلیج فارس رخ داده نیز باید به عنوان بخشی از این روایت مستند شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی کشور گفت: حدود یک میلیون اثر تاریخی در ایران شناسایی شده، ۴۳ هزار اثر به ثبت ملی رسیده و ۳۰ اثر نیز ثبت جهانی شده است.

صالحی‌امیری با اشاره به تخریب ۱۴۹ اثر تاریخی در زمان جنگ بر نقش رسانه ملی در آگاهی‌بخشی درباره اهمیت میراث فرهنگی و روایت این آسیب‌ها تأکید کرد و گفت: تمدن فقط بنا و سازه نیست، بلکه در متن هویت جامعه ایران جریان دارد.

وی در پایان یادآور شد: جنگ، جهاد، شهادت، مقاومت، تاریخ، فرهنگ، هنر، ادبیات و زبان فارسی همگی بخشی از روایت ایران هستند و مستندسازان و صداوسیما باید این ظرفیت‌ها و حماسه‌ها را برای آیندگان ثبت کنند.

به گفته وی، ثبت این رویدادها می‌تواند دستاوردهای ملی و انسجام ایجادشده در جامعه را برای دهه‌های آینده ماندگار کند.

معرفی برگزیدگان جشنواره تلویزیونی مستند

در ادامه برگزیدگان بخش «ایران عزیز» اعلام شد.

در این بخش در ابتدا، از ۳ مستندساز قدردانی شد. نفر اول سحر قناعتی برای فیلم «قلب شیشه‌ای»، نفر دوم علی ترابی برای مجموعه «ماجرا» و نفر سوم محسن رضازاده برای فیلم «زهرا یک روایت شخصی»

سپس از جمعی از مستندسازان که در زمان جنگ رمضان فعالیت‌های متنوعی را انجام داده بودند قدردانی شد که شامل این افراد بود؛ وحید فرجی فیلمساز، کیومرث محمد چناری صدابردار، فاطمه دولت آبادی عکاس، مجتبی عمارلو فیلمبردار، مهدی انصاری فیلمساز، محمدفرج صالحی فیلمساز و راوی، مسعود دهنوی کارگردان، احسان مفیدی کیا فیلمساز، محمدرضا گودرزی مهر فیلمساز، مطهره عدالت‌خواه فیلمساز، محسن اسلام زاده، حمید وکیلی، علی تک روستا.

در بخش بعدی از طرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۲ جایزه به ۲ فیلمساز مستند یعنی مهدی زمانپور کیاسری برای مستند «پشت دیوارهای سبز» و رسول پولادی برای مستند «از نظر دیگران» اهدا شد.

در ادامه مراسم جایزه بهترین گوینده گفتار متن به رضا تنهایی برای فیلم مستند «خشت و خون» اهدا شد.

جایزه بهترین صداگذاری به سلمان ابوذر برای فیلم‌های «هدف اکبر» و «خشت و خون» رسید.

جایزه بهترین پژوهش به محمد طالبی برای فیلم مستند «سفر نامه عراق عجم» رسید.

جایزه بهترین فیلمبرداری به مهدی آزادی برای فیلم‌های «عزیز» و «خیره به خورشید» داده شد.

جایزه بهترین تدوین و جلوه‌های ویژه بصری به محمد بابایی برای فیلم «خون، حنا، باروت» داده شد.

جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین فیلمساز جوان به مصطفی توکل فرد برای فیلم «بابا موشک داد» داده شد.

هیئت داوران جشنواره‌ از ابوالفضل توکلی از پیشکسوتان عرصه صدا و دوبله به بهانه ساخت مستند تجلیل کرد.

همچنین جایزه دیگر هیئت داوران به آرمان قلی پور دشتکی برای ساخت فیلم مستند «هستی و نیستی» داده شد.

جایزه ویژه حیات وحش و محیط زیست

در ادامه جوایز ویژه حیات وحش و محیط زیست اهدا شد که به ترتیب جایزه سوم این بخش به فرزانه حاتمی و محمدهادی اسفندیاری برای «مزرع سبز» فلک رسید. جایزه دوم هم به بابک عباسی برای فیلم مستند «آهنگی برای آب» داده شد. جایزه اول این بخش به حامد سعادت برای فیلم مستند «جنگل قائم» تعلق گرفت.

جایزه ویژه هیئت داوران این بخش هم به مهدی زمانپور کیاسری برای فیلم مستند «مرگ پشت دیوارهای سبز» داده شد.

سپس در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه، دیپلم افتخار به مریم صبوری برای فیلم مستند «گلین بالا» رسید. همچنین جایزه بهترین کارگردانی مستند کوتاه به حسن جعفری برای فیلم «بیستا برمه» داده شد.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند نیز دیپلم افتخار به علی شهاب الدین و محمدعلی یزدان پرست رسید.

همچنین جایزه بهترین کارگردانی به محمدرضا خوش فرمان برای فیلم «اسپانک» داده شد.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند نیز دیپلم افتخار به جمشید ربات ترک برای فیلم «امین الضرب» رسید.

جایزه بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند به جعفر صادقی برای فیلم مستند «رویای شهر حلقه‌ها» داده شد.

جایزه ویژه دبیر جشنواره

جایزه ویژه دبیر جشنواره به پاس توجه مستمر به مسائل زنان و جامعه به مهدیه سادات محور داده شد.

جایزه ویژه دیگر دبیر جشنواره به سعید فرجی برای فیلم «فریم‌های فلسطینی» تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره به عقیل جماعتی برای فیلم مستند «خشت و خون» رسید.

در ادامه جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه از نظر مخاطبان به رسول پولادی برای فیلم مستند «از نظر دیگران» اهدا شد.‌

پولادی جایزه خود را به شهدای مدرسه میناب تقدیم کرد.

جایزه بهترین فیلم مستند نیمه بلند از نظر مخاطبان نیز به وحید امرایی برای فیلم مستند «سایدا» رسید.

همچنین جایزه بهترین فیلم مستند بلند از نظر مخاطبان به رفیع الدین اسماعیلی برای فیلم مستند «بی مریم» اهدا شد.

در پایان جایزه ویژه میراث فرهنگی در نهمین جشنواره‌ تلویزیونی مستند به میلاد شاه جانی برای فیلم «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه ای» رسید.